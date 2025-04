Face aux menaces, Iliad lance pour la 1ère fois en France une nouvelle plateforme collaborative de cybersécurité

Le pôle d’expertise cybersécurité B2B du groupe iliad (Itrust), présentera sa nouvelle plateforme French XDR au Forum InCyber qui se tiendra à Lille du 1er au 3 avril prochain. Par son approche mutualisée et intelligente, cette solution 100% souveraine représente une avancée pour les entreprises et les organisations qui souhaitent renforcer leur cybersécurité.

ITrust, filiale cybersécurité du Groupe iliad, a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme collaborative French XDR. Cette innovation sera officiellement présentée lors du Forum InCyber, qui se tiendra à Lille du 1er au 3 avril 2025.

L’objectif de cette collaboration est d’améliorer la détection des menaces, la corrélation des événements et le partage de renseignements en temps réel entre les différents acteurs du secteur via l’agrégation de services de plusieurs partenaires. 1ère plateforme du genre en France, French XDR souhaite en réalité offrir une flexibilité aux entreprises et organisations en proposant des configurations adaptées à leurs besoins spécifiques. Grâce à une analyse préalable de l’environnement de chaque client, la plateforme recommande les services les plus appropriés pour une protection optimale.

Derrière French XDR qui est déjà utilisée par plusieurs clients, se trouve Reveelium, une technologie d’analyse comportementale avancée développée par ITrust. Celle-ci “permet de détecter les cybermenaces connues et inconnues : APT (Advanced Persistent Threat), malwares inconnus, virus, leaks, vols de données, comportements anormaux au sein des systèmes d’information – et de remonter les traces de la cyberattaque. Mêlant IA, Threat Hunting, Threat Intelligence, SOAR (Orchestration, automatisation et réponse aux incidents de sécurité informatique), Reveelium permet de capitaliser sur les événements qui peuvent menacer le système d’information et d’anticiper ainsi les menaces”, indique Itrust.

Conçue pour répondre aux défis de la cybersécurité moderne, cette solution 100% souveraine a donc pour but de propsoser une protection avancée aux entreprises et organisations en intégrant une large gamme de services issus de plusieurs partenaires spécialisés, parmi lesquels Gatewatcher (Network Detection & Response), Stormshield (Sécurité réseau), Leviia (Suite collaborative et stockage S3), Mindflow (SOAR), Secuserve (Sécurisation des emails et messagerie hébergée), Wallix (PAM – Privileged Access Management) et Whaller (plateforme collaborative qualifiée SecNumCloud 3.2).

Une cybersécurité 100% souveraine

Dans un contexte où la souveraineté numérique est un enjeu stratégique, French XDR garantit une solution totalement conforme aux réglementations européennes, y compris le RGPD et la directive NIS2. L’hébergement est assuré par Free Pro dans un datacenter situé à Marseille, et les modèles d’IA sont développés chez Scaleway, entité cloud du Groupe iliad.

Jean-Nicolas Piotrowski, Président Fondateur d’ITrust, souligne l’importance de cette initiative : “Avec le lancement de French XDR, ITrust et ses éditeurs partenaires unissent leurs forces pour proposer une cybersécurité souveraine, accessible et performante. En rassemblant les meilleures expertises françaises autour d’une plateforme ouverte et collaborative, nous donnons aux entreprises et aux organisations les moyens de renforcer leur protection face aux menaces cyber tout en simplifiant la gestion de leur sécurité.”

