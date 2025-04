Bouygues Telecom joue la carte de la transparence, et devient le 1er opérateur à publier les performances de son service technique

Dès le 31 avril prochain, Bouygues Telecom dévoilera les indicateurs sur la réactivité de son service technique directement sur son site web.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie CAP2030, Bouygues Telecom a le vent en poupe commercialement et compte bien ne pas s’arrêter là. Premier recruteur en 2024 devant Free, l’opérateur a mis fin en janvier à la vente d’offre ADSL pour se concentrer sur la fibre tout en proposant exclusivement désormais du WiFi 6 ou du WiFi 7 certifié dans sa nouvelle gamme d’offres Bbox.

Dans une démarche de fiabilité pour ses abonnés fixe, Bouygues Telecom veut également se montrer plus transparent. A partir du 31 avril, l’opérateur publiera “les indicateurs de dépannage et de décrochage de son service technique sur son site web”, nous a-t-il annoncé hier. “1er opérateur en France à communiquer ces performances”, Bouygues Telecom affirme aujourd’hui décrocher en moins de 2 minutes dans 90% des appels au service client technique et fixer un rendez-vous d’intervention d’un technicien en cas d’incident, en moins de 48 heures dans 90% des cas.

