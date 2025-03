Bouygues Telecom remanie sa gamme de Bbox : exit le WiFi 5 seul et bienvenue au WiFi 7, coup de boost des débits et des prix…

La nouvelle Bbox WiFi 7 est désormais proposée sur le site web de l’opérateur et ses offres voient leur tarif augmenter alors que plus aucune Bbox n’est commercialisée en WiFi 5 seul.

Comme il l’avait promis, l’opérateur finit le mois en lançant une véritable refonte de ses offres Bbox. Plusieurs changements sont à noter, avec entre autres, la généralisation de la disponibilité de son server WiFi 7 mais aussi une augmentation des tarifs…

Uniquement du WiFi 6, 6E ou 7 chez Bouygues Telecom

Depuis son lancement en janvier dernier, le serveur WiFi 7 était réservé aux clients souhaitant s’abonner à l’offre Bbox Ultym depuis une boutique physique de l’opérateur. Il n’était ainsi pas possible pour un nouvel abonné d’obtenir cette nouvelle Bbox depuis le site internet. C’est désormais le cas, toujours au sein de l’offre la plus premium de l’opérateur, avec un débit 8 Gbit/s symétrique (en upload et en download) et la possibilité d’obtenir 2 répéteurs WiFi 7 sur demande.

Autre changement de server : la Bbox Fit bénéficie désormais du même serveur WiFi 6 que la Bbox Must, faisant de Bouygues Telecom le premier opérateur en France à ne plus proposer de box uniquement compatible en WiFi 5. L’offre ne propose toujours pas la télévision, mais voit également ses débits augmenter : alors qu’elle proposait 600 Mbit/s en symétrique, elle est désormais proposée avec des débits fibre allant jusqu’à 1 Gbit/s en download et 700 Mb/s en upload.

Augmentation de tarifs

Autre évolution affichée sur le site web de l’opérateur : le prix de ses box augmente. Ainsi, la Bbox fit est désormais proposée à 28.99€/mois puis 35.99€/mois, contre 19.99€/mois la première année puis 32.99€/mois la seconde. Pour la Bbox Must, le tarif fixé est à 35.99€/mois puis 42.99€/mois, contre 34.99€/mois pendant un an puis 41.99€/mois auparavant. Enfin, la Bbox Ultym avec son nouveau WiFi 7 est désormais proposée à 44.99€/mois pendant un an, puis 51.99€/mois, au lieu de 42.99€/mois pendant un an puis 49.99€/mois.

Des offres parfois beaucoup plus onéreuses que leurs précédentes versions, notamment pour la Bbox Fit qui a vu son tarif la première année augmenter significativement lors de son passage au WiFi 6. L’opérateur semble ainsi plutôt confiant en termes de recrutement, alors qu’il performe particulièrement bien depuis plusieurs trimestres, notamment avec le lancement de son offre B&You Pure Fibre, qui semble être son fer de lance pour séduire de nouveaux abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox