Bouygues Telecom prépare un chamboulement pour les Bbox et annonce la fin du WiFi 5 seul dans ses offres

L’opérateur entend cesser de proposer des Bbox uniquement compatibles avec le WiFi 5 dans son catalogue et mettre à disposition uniquement des box fonctionnant avec les dernières générations de WiFi.

Une modernisation des offres fixe de Bouygues Telecom est prévue pour le 31 mars prochain. L’opérateur entend en effet revoir sa gamme de Bbox avec un changement majeur : plus aucune box ne proposant que le WiFi 5 ne sera disponible à la commande.

La fin du WiFi 5 seul chez Bouygues

En effet, Bouygues généralisera à cette date la Bbox WiFi 7 dans son offre Ultym sur son site internet, alors qu’elle n’est encore proposée que dans les boutiques physiques de l’opérateur et fera ainsi basculer son server WiFi 6E sur sa Bbox Must et le server WiFi 6 sur son offre d’entrée de gamme, la Bbox Fit. Ce faisant, il sera ainsi le premier opérateur à ne plus proposer de box compatible avec le WiFi 5 dans ses offres, qui date de plus de dix ans maintenant. L’opérateur justifie ce choix en affirmant que “c’est un choix qui nous coûte commercialement, mais c’est notre devoir d’arrêter de commercialiser une technologie qui n’est plus adaptée aux besoins de nos clients”. A son sens, le WiFi 5 est une technologie “qui était bien pour l’ADSL“, mais ne correspond plus aux besoins de la fibre.

Evidemment, les box resteront compatibles avec les équipements supportant uniquement le WiFi 5, les WiFi suivants (6, 6E et 7) étant rétrocompatibles. Ce faisant, l’opérateur se distingue de ses concurrents qui proposent tous encore au moins une box WiFi 5. Chez Free, c’est l’offre Freebox Révolution Light qui reste encore avec cette norme uniquement, tandis que la Freebox Pop est disponible en WiFi 6 et 7 et que la Freebox Ultra propose le WiFi 7. Orange quant à lui propose également le WiFi 5 sur son offre d’entrée de gamme, ses deux Série spéciales et sa boîte Sosh. SFR fait de même avec son offre Starter et la version classique de sa box Red, bien qu’il soit possible, en payant 7€ supplémentaires par mois, de la faire passer au WiFi 7.

Une montée en débit prévue et plus de transparence

L’opérateur prévoit également d’augmenter les débits de son offre Bbox fit, la moins onéreuse, avec un passage au Gbit/s en download par rapport à 600 Mbit/s prévu dans les prochains jours. Il pourrait par ailleurs faire évoluer les débits montants de ses offres XGS-PON, Bouygues Telecom expliquant qu’il ne s’agit aucunement d’une limite technique si elles ne proposent qu’un Gbit/s pour l’instant en upload. « Il s’agit de ne pas être plus royaliste que le roi, de ne pas sur-promettre et de proposer les meilleurs débits aux meilleures offres » confie-t-il à Clubic.

L’opérateur affirme par ailleurs une volonté de transparence en annonçant qu’à partir du 31 mars, il sera le premier opérateur “à publier quotidiennement nos indicateurs de performance (Ndlr : des KPI) sur l’assistance technique pour les services fixes sur notre site web “. Seront présentés le temps de réponse à l’assistance technique pour le fixe ainsi que le délai d’intervention d’un technicien en cas d’incident.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox