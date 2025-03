Free annonce l’installation facilitée d’Oqee sur des smartphones Android

Les utilisateurs smartphones HMD et Pixel avec carte SIM Free profitent d’une installation plus simple des applications Free et Oqee lors de la configuration de leur terminal.

Free Mobile continue d’améliorer l’expérience de ses abonnés. Après les détenteurs de smartphones Pixel, c’est au tour des utilisateurs de mobiles HMD de profiter d’une installation simplifiée de l’application Free dès la configuration de leur appareil, annonce l’opérateur sur son compte Free_1337 ce 26 mars.

Lorsqu’un abonné Free Mobile insère sa carte SIM par exemple dans un smartphone HMD fraîchement configuré ou réinitialisé, il se voit proposer d’installer l’application officielle Free. Celle-ci permet de gérer facilement son espace abonné et d’accéder à divers services de l’opérateur.

Mais ce n’est pas tout, l’application TV Oqee incluse pour les abonnés Freebox et Free Mobile fait également partie des applications suggérées à l’installation. Free ne compte pas s’arrêter là. Son application Free Foot, dédiée au suivi du football, sera prochainement intégrée à cette fonctionnalité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox