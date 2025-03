Free fait équipe avec Google pour installer plus simplement ses applications sur des smartphones avec carte SIM Free Mobile

Les abonnés Free Mobile détenteurs de smartphones Pixel se voient désormais proposer d’installer l’application officielle d’espace abonnés de leur opérateur dès l’initialisation de leur mobile.

Pour être sûr de pouvoir gérer son compte Free depuis sons martphone. Lorsque l’on recoit un nouveau téléphone, il faut le configurer et installer les applications qui vous serviront le plus. C’est pourquoi Google propose une liste d’applications de base à installer lors de la configuration des mobiles Android. Depuis peu, sur les smartphones Pixel de Google, pour les détenteurs d’une carte SIM Free Mobile, la liste comprend l’application officielle Free, qui permet de gérer son espace abonné, annonce Free 1337.

Si pour l’heure cette fonctionnalité ne concerne que l’espace abonné Free sur mobile, et uniquement sur les Pixel, l’opérateur explique qu’il n’entend pas s’arrêter là. La fonctionnalité sera “prochainement étendue à d’autres modèles”, affirme-t-il et les applications Oqee et Free Foot seront également proposées directement à l’installation, pour chaque réinitialisation de smartphone. De quoi faciliter la vie des abonnés Free Mobile changeant de smartphone, qui n’auront donc qu’à valider l’installation lors de la configuration de leur modèle.

