Free réinvente totalement son Espace Abonné Freebox avec une nouvelle interface plus moderne et pratique

Découvrez la nouvelle interface de l’espace abonné Freebox. Un design modernisé, une navigation simplifiée, une boutique d’accessoires optimisée et une passerelle directe vers l’espace Free Mobile.

Une nouvelle interface flambant neuve. Free nous annonce ce 26 mars une mise à jour majeure de son Espace Abonné Freebox, en introduisant un design plus moderne et aéré, s’inspirant de l’Espace Abonné Mobile. Cette nouvelle version vise à offrir une expérience utilisateur plus fluide, intuitive et agréable, avec des fonctionnalités optimisées pour faciliter la navigation.

Un design modernisé et aéré

Dès les premiers regards, les abonnés Freebox remarqueront les changements apportés à l’interface. Free a introduit de nouveaux pictogrammes, ainsi que des lignes plus arrondies, créant une esthétique plus épurée et actuelle. Ces éléments visuels, associés à des bannières attractives, permettent de mettre en valeur de manière plus dynamique les offres du moment qjue ce soient les nouveautés ou promotions.

Les bannières, de plus en plus présentes sur la page d’accueil, s’ajoutent à un design global qui se veut plus clair, aéré et accessible. Le but affiché par Free est de garantir que chaque abonné puisse naviguer facilement et rapidement, sans se perdre dans une interface trop chargée.

La page d’accueil revue et corrigée

L’un des changements les plus notables concerne la page d’accueil de l’Espace Abonné Freebox. Cette dernière s’est enrichie d’un message de bienvenue personnalisé qui inclut désormais le prénom de l’abonné, afin de renforcer la proximité et le lien avec l’utilisateur. En quelques secondes, l’abonné peut s’orienter grâce à une interface plus simple, où les rubriques essentielles sont immédiatement visibles.

Les menus ont été repensés pour une expérience plus agréable, avec une hiérarchisation claire des différentes catégories et une ergonomie améliorée. L’objectif est de rendre l’interface aussi pratique que chaleureuse, en facilitant l’accès aux informations importantes.

La boutique d’accessoires de l’Espace Abonné Freebox a également subi une refonte significative. Les produits sont désormais présentés de manière plus claire et organisée, permettant aux abonnés de trouver plus facilement ce qu’ils recherchent. La navigation est plus fluide, avec des filtres et des options de recherche plus précis.

Pour ajouter encore à la simplicité d’utilisation, un lien direct dans le menu permet désormais de se connecter facilement à l’Espace Abonné Mobile. Cette nouveauté vise à offrir une passerelle fluide entre les deux univers d’abonnés Free comme sur l’application mobile, pour une gestion gestion centralisée et rapide des services mobiles et Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox