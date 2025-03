Les nouveautés de la semaine chez Free : ça bouge encore pour tous les abonnés Freebox, Free Mobile annonce une bonne nouvelle

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Moins de dix jours après le déploiement d‘une nouvelle version importante du serveur des Freebox Pop, Révolution, Delta et Ultra apportant son lot de nouveautés, Free a lancé une nouvelle mise à jour 4.9.1 afin de résoudre plusieurs problèmes signalés par les abonnés. Plus d’infos…

Free réinvente totalement son Espace Abonné Freebox avec une nouvelle interface plus moderne et pratique. Plus d’infos…

Abonnés Free : vous pouvez désormais accéder à votre guide TV directement sur le site oqee.tv pour connaître précisément les programmes à venir. Plus d’infos…

Après iOS, Freebox Connect se dote d’une fonctionnalité pratique pour certains abonnés Free sur Android, la possibilité de redémarrer le player mini 4K. Plus d’infos…

Free booste le débit d’une box qui n’est plus commercialisée, la Freebox mini 4K (900 Mbits/s). Plus d’infos…

Abonnés Freebox Ultra, Delta et Pop : Canal+ annonce le lancement du Dolby Vision. Plus d’infos…

4 nouveaux films et 1 série désormais inclus pour les abonnés Free sur Oqee Ciné (8 mm, À la recherche du bonheur, Stuart Little 2, Stuart Little – La série, World Invasion : Battle Los Angeles). Plus d’infos…

Les utilisateurs smartphones HMD et Pixel avec carte SIM Free profitent d’une installation plus simple des applications Free et Oqee lors de la configuration de leur terminal. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 nouveaux jeux PC à récupérer, allant du mignon à un cauchemar de Science-Fiction (Gamedec, Deus Ex: Invisible War, Let’s Build a Zoo, Session: Skate Sim, The Wisbey Mystery). Plus d’infos…