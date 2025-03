Fibre optique : épinglé par l’Arcep sur les malfaçons, Free s’explique

Dans son dernier observatoire des réseaux fibre optique, l’Arcep a indiqué que l’opérateur de Xavier Niel était le moins réactif concernant certaines malfaçons. Free apporte sa réponse aux observations de l’Arcep.

Lorsque qu’un problème est détecté, les opérateurs réagissent-ils rapidement ? C’est précisément ce que mesure un nouvel indicateur proposé par l’Arcep dans son rapport sur les réseaux fibre. Sa tendance générale est positive, mais, les écarts entre les opérateurs restent marqués. Les malfaçons sont corrigées dans un délai de trente jours dans 94 % des cas chez Orange, 91 % chez Bouygues, 79 % chez SFR et seulement 49 % chez Free.

Dans un article des Echos, l’opérateur apporte cependant une réponse par rapport aux observations du régulateur. Ainsi Free, affirme que les malfaçons mesurées par l’Arcep « n’ont pas d’impact sur l’abonné final » et pointe également « un effet de périmètre défavorable ». L’opérateur précise par ailleurs que tous les problèmes sont « repris », même si ce n’est pas dans le délai de 30 jours.

La qualité du réseau fibre s’améliore cependant d’un point de vue global, et si Free est l’opérateur avec le taux de raccordements le plus élevé face à la concurrence, on note cependant une nette baisse, passant de 18% à 13%. Chez Orange, le taux a baissé de 8% à 5%, contre 8 à 7% chez Bouygues et 19% à 9% chez SFR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox