Free continue de déployer ses Free Proxi partout en France, on fait le point

Désormais présent dans 67 départements, Free compte 176 unités de son service d’assistance de proximité.

C’est l’une des innovations majeures de Free ces dernières années. Lancé en novembre 2022, le service Free Proxi poursuit son implantation partout en France, aussi bien dans les grandes villes qu’en zones rurales. Après avoir atteint son objectif 2023, le service d’assistance de proximité pour les abonnés Freebox et Free Mobile éligibles disposait de 176 équipes à fin 2024 contre 67 à son lancement, annonce la maison mère Iliad dans son rapport financier L’opérateur a ainsi déployé sur l’année plus de 45 mini centres et recruté 450 employés pour un total de plus 2 000 collaborateurs.

En janvier 2025, le réseau Free Proxi couvrait 67 départements et plus de 150 villes selon la dernière carte dédiée mise à jour. Ce maillage territorial permet à l’opérateur de renforcer la proximité avec ses abonnés et d’améliorer l’accompagnement des utilisateurs.

Free Proxi est fortement implanté en Île-de-France, avec plusieurs antennes dans Paris intra-muros et sa banlieue (Créteil, Montreuil, Nanterre, Colombes…). D’autres grandes métropoles bénéficient également du service, notamment Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Strasbourg.

Exemples de villes concernées

Île-de-France : Paris (9 sites), Créteil, Nanterre, Issy-les-Moulineaux, Montreuil…

Grand Est : Strasbourg, Mulhouse, Nancy, Metz…

Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon (5 sites), Clermont-Ferrand, Grenoble, Chambéry…

Provence-Alpes-Côte d’Azur : Marseille (7 sites), Nice, Cannes, Toulon…

Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux (5 sites), Limoges, Poitiers, Bayonne…

Occitanie : Toulouse (5 sites), Montpellier (4 sites), Nîmes, Perpignan…

Hauts-de-France : Lille, Amiens, Dunkerque, Valenciennes…

Pays de la Loire : Nantes (3 sites), Angers, La Roche-sur-Yon…

Cette assistance de proximité a pour ambition de se démarquer des services clients habituels qui ont tendance à être des plateaux de plus en plus grands, parfois déshumanisés avec l’IA. Un Free Proxi consiste en une équipe locale de 8 à 10 conseillers, située près des abonnés dans un appartement transformé en un petit centre de gestion agréable. Cette équipe est disponible pour répondre rapidement à toutes leurs questions et demandes d’aide technique, aussi bien pour les offres mobile Free Mobile et Freebox.

Les conseillers sont dédiés et suivent les demandes du début à la fin afin d’en assurer personnellement la prise en charge optimale. Leur point fort, ils connaissent la région, la ville et parfois même le quartier. Si nécessaire, ils peuvent se déplacer au domicile pour résoudre des problèmes nécessitant une intervention ou encore pour échanger un équipement. Les équipes Free Proxi sont disponibles 7 jours/7 depuis l’espace abonné, mais aussi sur l’application Free ou via le 3244.

