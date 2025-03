Bouygues Telecom met fin à ses offres ADSL et prépare des annonces majeures

Bouygues Telecom, en plus de préparer l’arrêt de commercialisation des box uniquement WiFi 5, ne propose plus d’offres DSL dans son catalogue.

L’année 2025 est résolument une année de changement pour la filiale télécom du groupe Bouygues. En plus d’avoir annoncé préparer la fin des offres compatibles uniquement WiFi 5 dans son catalogue et sa volonté d’améliorer les débits ainsi que de généraliser l’accès à son server WiFi 7, l’opérateur dévoile également avoir opéré un véritable changement majeur pour ses Bbox depuis peu.

En effet, depuis janvier 2025, il n’est tout simplement plus possible de souscrire une offre DSL chez l’opérateur. Il explique à nos confrères d’Ariase que le choix a été motivé par le fait que 80% de ses clients fixe étaient abonnés à une offre FttH à fin décembre 2024. D’autant que de plus en plus de zones vont voir arriver l’arrêt de la commercialisation des offres utilisant le réseau cuivre, et ce jusqu’en début 2026 où ces dernières ne devraient plus du tout être commercialisées, à l’exception de quelques zones considérées comme en retard.

Un choix surprenant,avec un an d’avance donc sur le calendrier fixé par le plan d’extinction du réseau ADSL. L’initiative est pour l’instant unique, les autres opérateurs continuant de proposer leurs offres ADSL là où la fibre n’est pas encore présente. Selon les constatations d’Ariase, si vous cherchez aujourd’hui à vous abonner chez Bouygues à une adresse uniquement compatible avec ADSL (et non couverte en 5G), la page vous indiquera alors qu’aucune offre n’est disponible.

Crédit image : Ariase

