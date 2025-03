Free Mobile affole les compteurs, 2 millions de nouveaux abonnés gagnés en 3 ans, mais son talon d’Achille casse toujours les pieds

Free Mobile compte aujourd’hui 15,5 millions d’abonnés mobile grâce à son forfait phare à 19,99€/mois. Son forfait voix à 2 €, longtemps considéré comme une porte d’entrée vers ses offres premium, subit quant à lui une érosion continue.

Premier recruteur sur le mobile depuis 2022, Free Mobile séduit avec son offre phare, son forfait 5G 350 Go ou data illimitée avec abonnement Freebox (Free Family). Les chiffres sont affolants, l’ex-trublion a ainsi séduit près de 2 millions d’abonnés en 3 ans. S’il a profité de la hausse des prix de ses concurrents sous couvert de l’inflation, il a su également prendre des initiatives fortes, comme geler ses prix jusqu’en 2027 tout en continuant à développer son réseau 4G et 5G/5G+. Son offre la plus populaire à 19,99 €/mois s’est très largement enrichie en data mais aussi en services inclus, avec notamment l’intégration de Oqee by Free. Aujourd’hui, 76,1% des abonnés de l’opérateur disposent d’un forfait Free 4G/5G.

Depuis l’été dernier, la concurrence sévit à nouveau avec des offres très agressives. Conséquence : les recrutements de l’opérateur de Xavier Niel ont baissé lors du second semestre. Lors du 4ᵉ trimestre, l’opérateur a ainsi recruté 50 000 nouveaux abonnés, soit deux fois moins qu’Orange et Bouygues Telecom. Au total, sur l’année 2024, Free Mobile conserve toutefois assez nettement son leadership avec 513 000 ventes nettes sur le segment. De haut vol, le premier semestre lui a permis d’effectuer en 6 mois, 65 % de son recrutement annuel (+332 000).

650 000 abonnés de moins à l’offre 2 €

Si ses offres Série Free, Veepee et Mobile Free 350 Go donnent entière satisfaction, ce n’est toujours pas le cas du forfait 2 €, en tout cas dans les chiffres. Considéré depuis de nombreuses années comme le talon d’Achille de l’opérateur, le forfait 2 € ne séduit plus. Si Free s’est lancé il y a près de 7 ans dans une stratégie de migration de ses abonnés 2 € vers son offre historique à 19,99 €/mois via un palier intermédiaire, il en perd inévitablement. Dans les chiffres, le nombre d’abonnés au forfait 2 € a baissé de 2,3 millions depuis l’été 2018. Les pertes s’accumulent année après année, soit 325 000 en 2022, 129 000 en 2023 et 196 000 en 2024. Au total, nous constatons une baisse de 650 000 forfaits 2 € en 3 ans.

Le lancement de boosters au contenu fluctuant en option payante dès fin 2022 (actuellement 2 Go à 0,99 €/mois et 20 Go à 4,99 €) ne permet pas à l’opérateur de mettre fin à cette érosion progressive. Free Mobile comptait fin 2024 3,7 millions d’abonnés à son petit forfait.

