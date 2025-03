Free Mobile baisse de régime mais reste indétrônable en 2024 sur la vente de nouveaux forfaits

Après un long cavalier seul sur les recrutements, Free Mobile recrute de moins en moins d’abonnés depuis l’été dernier. L’opérateur conserve toutefois son leadership sur l’année 2024.

​Free Mobile a continué de régner commercialement en 2024 sur le marché français, annonce-t-il ce 25 mars lors de la publication de ses résultats annuels. Dans un contexte où la croissance du marché mobile a ralenti à 0,9 %, contre 1,7 % en 2023, l’opérateur a su tirer son épingle du jeu en recrutant 513 000 nouveaux abonnés nets sur l’année. Il devance nettement Bouygues Telecom (+339 000) et Orange (+314 000 clients) alors que SFR en a perdu pour le moment plus de 900 000 ( résultats 4e trimestre pas encore connus).​

Un quatrième trimestre en baisse

Cette bonne dynamique de Free Mobile s’est particulièrement illustrée sur le forfait 4G/5G de Free, qui a attiré 709 000 nouveaux abonnés nets en 2024. Lors du quatrième trimestre, l’ex-trublion marque toutefois le coup et baisse de régime avec le gain de 50 000 abonnés alors que dans le même temps, Orange s’est adjugé la première place avec 118 000 recrutements sur le segment, suivi de Bouygues Telecom (+93 000). Il y a un an, Free Mobile annonçait 213 000 nouveaux abonnés engrangés sur la même période.

Après avoir profité très largement en 2023 et début 2024 de la hausse des prix de ses rivaux dans un contexte inflationniste tout en gelant ses prix jusqu’en 2027, Free Mobile doit aujourd’hui faire face aux offres de plus en plus agressives de Bouygues Telecom, SFR et Orange sur le segment. Après un long cavalier seul sur les recrutements, l’ex-trublion a perdu sa 1ère place lors du 3e trimestre 2024. Si sa politique tarifaire stable inchangée, l’enrichissement continu des services inclus dans ses offres et à l’amélioration de la couverture réseau lui ont permis de se démarquer très nettement, l’opérateur va devoir trouver les ressorts nécessaires afin de faire face aux offres concurrentes. C’est le même constat sur le fixe où Free marque le coup.​

La rentabilité au rendez-vous

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires facturé aux abonnés Free mobile a progressé de 7,4 % en 2024, atteignant 2,29 milliards d’euros, avec une hausse de 6,1 % au quatrième trimestre pour s’établir à 580 millions d’euros. L’ARPU (revenu moyen par abonné) a également connu une légère augmentation de 1,7 % au quatrième trimestre 2024, s’élevant à 12,3 euros.​

En revanche, le chiffre d’affaires provenant des services d’interconnexion Voix et SMS/MMS a enregistré une baisse de 18,1 %, s’établissant à 235 millions d’euros. Cette diminution est attribuée à l’utilisation croissante des applications mobiles pour les communications, ainsi qu’à la réduction des coûts de terminaison mobile, passés de 0,40 à 0,20 centime d’euro en 2024.​

Par ailleurs, les ventes d’équipements ont connu une hausse significative de 24,7 %, atteignant 404 millions d’euros, grâce au succès de l’offre Free Flex et à l’expansion du réseau de boutiques Free Center, qui compte désormais 257 points de vente à travers la France.

