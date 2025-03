Iliad passe un cap historique avec une année 2024 record, 10 milliards de chiffre d’affaires et 50 millions d’abonnés

Leader de la croissance en Europe, le groupe Iliad affiche des performances solides, renforce sa rentabilité et mise sur l’intelligence artificielle pour poursuivre son expansion. Ses résultats annuels dévoilés ce 25 mars en attestent.

Le groupe Iliad a enregistré une année exceptionnelle en 2024, marquant une transformation significative de son envergure avec deux seuils symboliques franchis : 50 millions d’abonnés et 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Avec une croissance de 8,5 %, Iliad se positionne comme le cinquième opérateur télécom en Europe et renforce son modèle économique, notamment grâce à une augmentation de la marge et une forte progression de son Free Cash-Flow Opérationnel (OFCF), qui a atteint 1,83 milliard d’euros (+28 %). Pour 2025, Iliad vise un OFCF (Operating Free Cash Flow) de 2 milliards d’euros.

Les voyants au vert en Europe

Malgré des marchés arrivant à maturité, Iliad a su maintenir une dynamique de croissance en France, en Pologne et en Italie. En France et malgré une baisse de régime sur le mobile et le fixe, Free reste leader des recrutements Fixe + Mobile pour la troisième année consécutive avec 668 000 nouveaux abonnés. L’opérateur a également lancé la technologie Wi-Fi 7 avec sa Freebox Ultra en janvier et la 5G Standalone en septembre.

En Italie, Iliad a recruté 906 000 abonnés mobiles nets et 142 000 nouveaux abonnés fibre, confirmant son leadership sur le marché des recrutements pour la septième année consécutive. En Pologne , Play a lui gagné 270 000 abonnés nets, compensant une baisse du segment prépayé. La stratégie “more for more” a porté ses fruits avec une hausse des revenus mobiles de plus de 9 %.

Amélioration de la rentabilité et renforcement financier

Signe de satisfaction, l’EBITDAaL du groupe de Xavier Niel a progressé de 11,8 %, atteignant 3,85 milliards d’euros avec une marge en hausse à 38,4 %. Cette amélioration s’explique par la croissance des revenus mobiles et une discipline stricte sur les coûts, compensant la hausse des dépenses de contenu et de personnel.

Côté investissements, Iliad a consacré 2 milliards d’euros à l’expansion de son réseau, portant à 64 millions le nombre de foyers éligibles à ses offres très haut débit. Le groupe a par ailleurs poursuivi son déploiement 5G avec près de 6 000 nouveaux sites activés en 2024. En matière de finance, Iliad a renforcé sa solidité avec un levier financier ramené à 2,7x contre 3,0x en 2023. Fin 2024, la trésorerie du groupe atteignait 1 milliard d’euros, avec 2,8 milliards de disponibilités, notamment grâce à l’émission d’un emprunt obligataire vert de 500 millions d’euros.

Lors du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle à Paris en février 2025, Iliad a aussi réaffirmé son ambition de devenir un acteur majeur de l’IA en Europe. Une enveloppe de 3 milliards d’euros sera allouée à l’investissement dans les infrastructures, la recherche et les applications, notamment via OpCore, Scaleway et Kyutai.

Fort de ces résultats, Iliad aborde 2025 avec une stratégie claire, à savoir poursuivre son leadership de croissance, renforcer ses infrastructures et investir massivement dans l’IA. Grâce à une gestion efficace et à une solidité financière renforcée, le groupe semble positionné et surtout armé pour continuer à jouer un rôle de premier plan sur le marché européen des télécommunications.

