Free et ses Freebox attirent nettement moins les nouveaux abonnés, la machine à recruter s’enraie brutalement

Coup d’arrêt pour Free qui perd son fauteuil de leader sur les recrutements box en 2024 au profit de Bouygues Telecom. L’opérateur a seulement recruté 5000 nouveaux abonnés lors du 4e trimestre contre 100 000 il y a tout juste un an.

Free a-t-il fini l’année sur les chapeaux de roues afin de conserver son leadership sur le fixe acquis en 2022 ? La réponse est non. Face au quatrième trimestre record de Bouygues Telecom et ses 110 000 nouveaux clients séduits sur le segment, l’opérateur de Xavier Niel alors au coude à coude sur les recrutements devait faire mieux que son rival pour l’emporter. Ce ne sera pas le cas puisque Free annonce ce 25 mars lors de la publication des résultats financiers de sa mère mère Iliad, avoir enregistré seulement 5 000 ventes nettes sur le fixe de fin septembre à fin décembre, contre 100 000 sur la même période il y a un an.

Même Orange, qui ne suit plus la cadence commerciale depuis de nombreux trimestres, le devance avec 10 000 nouveaux abonnés engrangés. Malgré ce trimestre inquiétant, Free signe une année 2024 de bonne facture avec 155 000 nouveaux clients contre 262 000 pour Bouygues Telecom qui prend ainsi les devants. Sur la fibre, Free annonce en parallèle le recrutement de 111 000 abonnés, là encore la dynamique commerciale marque un coup d’arrêt. Il y a un an, le FAI avait séduit 244 000 nouveaux souscripteurs à ses offres Freebox. Au 31 décembre 2024, l’opérateur comptait 7,569 millions d’abonnés fixe dont 81,7% avaient adopté la fibre. Le revenu moyen par abonné a lui augmenté de 3,7% à 37€ lors du quatrième trimestre.

“La croissance du marché français sur le segment Fixe a ralenti en 2024 avec une hausse en volume de 0,7% (+1,1% en 2023) et un nombre de nouveaux abonnés nets en baisse de 42% sur 12 mois (+233 000). Dans ce contexte, iliad a enregistré une performance commerciale satisfaisante avec 155 000 nouveaux abonnés nets, portant son nombre total d’abonnés à 7,57 millions, en hausse de 2,1%. Le chiffre d’affaires services Fixe termine 2024 en forte hausse à +9,4%”, à 3,610 milliards d’euros, a commenté l’opérateur qui devra sans doute régler la mire d’un point de vue commercial lors des prochains exercices s’il ne veut pas tomber dans le rouge.

