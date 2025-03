Netflix et Prime Video négocient pour proposer les films encore plus tôt, seulement un après leur sortie au cinéma

Un nouveau chamboulement dans la chronologie des médias serait en discussion entre la filière du cinéma et Netflix et Prime Vdeo, pour réduire davantage la fenêtre de diffusion des films sur les deux plateformes.

Les accords signés entre les différents distributeurs et la filière du cinéma sont encore en pleine évolution. La chronologie du cinéma, qui détermine à partir de quand chaque plateforme ou chaîne peut diffuser les films une fois ces derniers sortis en salle a récemment déjà été modifiée et des négociations sont à nouveau en cous en ce sens.

En effet, depuis peu, Disney+ a obtenu l’autorisation de diffuser les films sortis en salle 9 mois après leur sortie en salle, contre 17 auparavant. Et la concurrence s’active pour bénéficier elle aussi d’une réduction. Selon la Correspondance de la presse, le secteur du cinéma négocie actuellement avec le groupe M6 mais aussi avec Netflix et Prime Video.

Ces deux plateformes américaines bénéficient pour l’instant d’une fenêtre respective de 15 et 17 mois et cherchent à la réduire à 12 mois. De quoi réjouir certains spectateurs qui pourraient ainsi découvrir les sorties récentes plus rapidement sur leurs plateformes favorites, mais qui pourrait agacer Canal+.

En effet, la chaîne cryptée n’aurait plus que six mois d’avance sur ces concurrents et n’en a déjà plus que 3 par rapport à Disney+, concernant les créations originales de la firme aux grandes oreilles. Canal avait d’ailleurs fait connaître son mécontentement face à l’accord signé avec Disney, au point de menacer de réduire drastiquement ses investissements dans le cinéma. Il a finalement renouvelé son partenariat avec le secteur, conservant la même fenêtre de 6 mois pendant trois ans, avec un investissement minimum de 480 millions d’euros sur la période.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox