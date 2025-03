Canal+ va augmenter la diffusion de films et prolonger leur disponibilité pour ses abonnés grâce au nouvel accord avec le cinéma français

C’est officiel, Canal+ prolonge son engagement envers le cinéma français avec un nouvel accord de 480 millions d’euros sur 3 ans contre 220 millions d’euros par an jusqu’à présent. La filiale de Vivendi va augmenter le nombre de diffusions de films en linéaire et prolonger la période de diffusion en non linéaire.

Canal+ renouvelle son partenariat avec les organisations du cinéma français pour trois années supplémentaires. L’accord, annoncé par Maxime Saada, président du directoire du groupe, prend effet rétroactivement au 1er janvier 2025 et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2027, avec une reconduction tacite : “Grâce à cet accord, la chaîne continuera à proposer les plus grands films français et internationaux six mois après leur sortie en salle, renforçant ainsi son positionnement de diffuseur incontournable du septième art”, se félicite le groupe.

Sur le plan financier, Canal+ s’engage à investir un minimum de 480 millions d’euros sur la période : 150 millions en 2025, 160 millions en 2026 et 170 millions en 2027. Un montant en baisse par rapport aux années précédentes, où l’investissement annuel atteignait 220 millions d’euros.

Au-delà de l’aspect financier, le groupe audiovisuel affirme sa volonté de renforcer son soutien aux films de la diversité, notamment ceux dont le budget est inférieur à 4 millions d’euros. Canal+ réaffirme également son attachement à tous les genres cinématographiques, de la comédie populaire aux films d’auteur, en passant par l’animation et le cinéma de genre.

Enfin, cet accord permettra d’augmenter le nombre de diffusions en linéaire et de prolonger la disponibilité des films en non linéaire, garantissant ainsi un accès élargi aux œuvres pour les abonnés, a indiqué Canal+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox