Fibre, 4G et 5G : Free fait le point sur le déploiement de ses réseaux

Free présente ses résultats annuels ce matin et outre ses performances commerciales pour l’année 2024, l’opérateur en profite pour dévoiler l’état de sa couverture mobile et fibre en France.

L’opérateur de Xavier Niel continue d’investir pour proposer l’accès à ses réseaux à davantage d’abonnés potentiels. Lors de l’annonce de ses résultats annuels, la maison-mère de Free est donc revenue sur la couverture actuellement proposée à travers l’Hexagone à fin 2024.

Côté mobile, plus de 99% de la population peut accéder à la 4G de l’opérateur et plus de 94% sont couverts en 5G fin 2024. L’opérateur précise par ailleurs que 54% de la population peut accéder à la bande-fréquence 3.5 GHz, nécessaire notamment pour bénéficier de la 5G Stand-Alone (SA ou 5G+). A titre d’indication, l’opérateur disposait, au 1er mars 2025, de 8524 sites actifs sur cette bande, pour un total de 20 934 sites 5G et 28 717 sites 4G techniquement opérationnels.

Quid de la fibre ? L’opérateur a continue de déployer son réseau très haut débit et annonce ainsi qu’à fin 2024, la Fibre Free était disponible auprès de 38.3 millions de foyers français, dont 7.1 millions de foyers dans les Zones Très Denses, soit les 108 communes les plus peuplées de France. A titre de comparaison, la fibre Free était disponible pour 35.3 millions de locaux fin décembre 2023, soit une augmentation de 3 millions de prises en un an. L’opérateur comptabilisait ainsi plus de 31 000 communes couvertes à travers la France métropolitaine en début d’année.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox