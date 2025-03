Abonnés Freebox : comment activer le nouveau mode WiFi WPA3 pour sécuriser votre connexion ?

Découvrez comment utiliser les nouveaux modes de sécurité de réseau utilisant le WPA3 sur vos Freebox.

Depuis la semaine dernière, les Freebox Ultra, Pop, Révolution et Delta sont pleinement compatibles avec le mode WPA3. Les abonnés équipés de ces servers peuvent ainsi bénéficier de nouveaux modes pour sécuriser leur réseau de manière optimisée selon la compatibilité de leurs appareils.

Pour en savoir davantage sur la norme WPA3, vous pouvez consulter notre article dédié. Le WPA, ou WiFi Protectected Access est un mécanisme utilisé pour sécuriser les réseaux WiFi. Ce protocole fait le lien entre l’appareil connecté (smartphone, PC…) et la source du réseau (ici la Freebox par exemple) et sécurise les données transmises entre les deux appareils. Il va ainsi permettre une connexion plus sûre et rendre l’interception de vos données plus difficile. Le WPA3 est la plus récente des versions de ce mécanisme.

Ainsi, voici les 3 modes disponibles utilisant le WPA3, et les recommandations de Free selon votre situation :



Utilisez WPA3 si tous vos appareils le prennent en charge pour une sécurité maximale.

Utilisez WPA2/3 Transition si vous avez des appareils plus anciens qui ne prennent pas en charge WPA3, mais que vous souhaitez quand même utiliser WPA3 pour les appareils qui le font. Soyez conscient des potentiels problèmes d’interopérabilité.

Le mode WPA2/3 Compatibilité (RSNO) est une solution plus récente pour améliorer la compatibilité, mais il est encore peu répandu et entraîne aujourd’hui majoritairement des connexions WPA2.

Cependant, il reste encore à déterminer comment activer ces différents modes et passer d’un à un autre. Cela se passe directement sur Freebox OS, disponible depuis votre connexion Freebox à l’adresse mafreebox.freebox.fr. Utilisez vos identifiants administrateurs pour vous connecter, puis rendez-vous dans la section paramètres, cliquez ensuite sur le mode avancé. Rendez-vous ensuite dans la section WiFi.

Rendez-vous ensuite dans la section “configuration réseau” et vérifiez le type de protection mis en place. Vous pouvez ensuite faire défiler la liste de choix possible, avec les trois modes présentés plus haut. Une fois cela fait, vous pouvez ensuite cliquer sur “appliquer” dans la fenêtre. Aucune autre manipulation à réaliser, le changement s’effectue par ailleurs sur toutes vos cartes WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox