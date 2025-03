Qu’est-ce que le mode WiFi WPA3 désormais disponible sur Freebox Pop, Révolution, Ultra et Delta ?

Free vient de rendre compatible ses Freebox Pop, Révolution, Ultra et Delta avec la norme WiFi WPA3, mais de quoi s’agit-il exactement ?

Avec une récente mise à jour, l’opérateur a intégré une compatibilité WiFi WPA3 dans ses Freebox Pop, Révolution, Ultra et Delta mais aussi dans ses répéteurs WiFi. Une norme lancée en 2018 par la WiFi Alliance, qui est notamment responsable de la standardisation des normes de connectivité sans-fil et qui a par exemple encadré le développement du WiFi 7. Mais qu’est ce que le WiFi WPA3 ?

Le WPA, ou WiFi Protectected Access est un mécanisme utilisé pour sécuriser les réseaux WiFi. Ce protocole fait le lien entre l’appareil connecté (smartphone, PC…) et la source du réseau (ici la Freebox par exemple) et sécurise les données transmises entre les deux appareils. Il va ainsi permettre une connexion plus sûre et rendre l’interception de vos données plus difficile. Lancé dans les années 2000, il a évolué au fil des ans pour atteindre le WPA3, norme finalisée et lancée par la WiFi Alliance il y a maintenant sept ans, bien plu ssûre que le WPA2.

Qu’apporte le WPA3 ?

Le WPA3 présente une véritable différence de traitement de la sécurité du WiFi par rapport à son prédécesseur, notamment dans le cadre de réseaux ouverts avec un codage bien plus fort qu’il faudra rompre avant de pouvoir accéder aux informations transmises entre deux appareils.

Le WPA2 utilisait une clé pré-partagée pour sécuriser les données transmises entre les appareils. Une solution jugée trop peu efficiente et remplacée par l’authentification simultanée d’égaux (SAE), qui utilise des outils cryptographiques pour générer une clé unique à chaque authentification, plutôt que de partager les deux mêmes clés tout le temp pour connecter la box et le smartphone par exemple.

Sans oublier que le cryptage du mot de passe est bien renforcé, avec un cryptage à 128 bits. De plus le WPA3 apporte une “confidentialité persistante”, qui est très importante dans le cas où la sécurité est franchie. Pour le dire simplement, la découverte par un adversaire de la clé d’accès ne compromet pas la confidentialité des communications passées. Cela signifie que, même si quelqu’un a obtenu la clé privée du serveur en soudoyant un administrateur, en la volant, ou même grâce à une décision de justice, il ne sera pas en mesure de déchiffrer les échanges qu’il aurait pu enregistrer dans le passé.

Trois modes disponibles sur les Freebox, lequel choisir ?

Avec l’intégration de cette technologie, Free propose ainsi trois modes adaptés à chaque situation des abonnés :

WPA3: C’est le mode le plus sécurisé qui inclut toutes les fonctionnalités citées précédemment. C’est le mode à utiliser si tous vos appareils le prennent en charge.

WPA2/3 Transition: Ce mode est disponible sur les Freebox depuis 2020 (anciennement WPA2/3 – AES). Il est conçu pour assurer la transition de WPA2 à WPA3. Il permet aux appareils plus récents qui prennent en charge WPA3-Personal de se connecter en utilisant WPA3, tout en laissant les appareils plus anciens qui ne prennent en charge que WPA2-Personal de se connecter au même réseau. Cela signifie que le réseau offre à la fois la nouvelle sécurité WPA3 et l’ancienne sécurité WPA2. C’est moins sécurisé que d’utiliser uniquement WPA3.

Attention, il est important de noter que certains appareils peuvent rencontrer des problèmes d’interopérabilité avec le mode Transition. Parfois cas, ces problèmes peuvent être résolus en désactivant GCMP-256.0

WPA2/3 Compatibilité: Également connu sous le nom de RSNO (RSN Override), il s’agit d’un mode rétrocompatible plus récent qui vise à résoudre les problèmes d’interopérabilité connus avec le mode Transition. Ce mode permet aux points d’accès de prendre en charge à la fois WPA2 et WPA3 simultanément au sein du même réseau Wi-Fi. Cependant, ce mode est très récent et très peu d’appareils sont actuellement compatibles. Ainsi, en utilisant ce mode, la plupart des appareils se connecteront en réalité en utilisant WPA2.

Ainsi, voici les modes à utiliser selon votre situation :



Utilisez WPA3 si tous vos appareils le prennent en charge pour une sécurité maximale.

Utilisez WPA2/3 Transition si vous avez des appareils plus anciens qui ne prennent pas en charge WPA3, mais que vous souhaitez quand même utiliser WPA3 pour les appareils qui le font. Soyez conscient des potentiels problèmes d’interopérabilité.

Le mode WPA2/3 Compatibilité (RSNO) est une solution plus récente pour améliorer la compatibilité, mais il est encore peu répandu et entraîne aujourd’hui majoritairement des connexions WPA2. Le sélectionner pour l’heure ne semble donc pas vraiment le plus judicieux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox