Free lance une mise à jour majeure de toutes les Freebox avec de nombreuses nouveautés

Free a lancé le 18 mars aux alentours de 16h, une nouvelle mise à jour 4.9.0 pour les serveurs Freebox Pop, Delta, Révolution et Ultra, apportant des améliorations de performances, de nouvelles fonctionnalités Wi-Fi et plusieurs corrections de bugs.

Un Wi-Fi plus sécurisé et un meilleur contrôle

Parmi les ajouts les plus notables, Free intègre le mode de protection Wi-Fi ‘WPA3’ et ‘WPA3 compatibilité’, renforçant ainsi la sécurité des connexions sans fil. Toutefois, certains appareils plus anciens continueront à se connecter en WPA2 par défaut.

Autre nouveauté appréciable : le Wi-Fi invité dispose désormais d’un nom de réseau dédié, simplifiant la gestion des connexions temporaires sans impacter les clés Wi-Fi invitées déjà existantes.

Free a également ajouté de nouveaux paramètres MLO (Multi-Link Operation) dans Freebox OS, ainsi que la possibilité de contrôler la LED frontale des Freebox Pop et Ultra via l’interface d’administration.

Améliorations des performances

Côté améliorations, Free a optimisé les performances des machines virtuelles sur Freebox Delta mais aussi amélioré le Wi-Fi 2.4 GHz sur les box compatibles Wi-Fi 7 (Pop et Ultra). Cette mise à jour corrige également plusieurs problèmes signalés par les abonnés, notamment :

Blocage du gestionnaire de téléchargement à chaque redémarrage.

Problème de partage SMB en lecture seule sur iOS 18 avec l’application Apple File.

Corrections d’URL malformées affectant la gestion des caméras Freebox et les liens de partage.

Contournement d’un bug lié aux stations Mediatek MT7927.

Pour bénéficier de cette mise à jour , il suffit redémarrer manuellement son serveur Freebox depuis Freebox OS ou l’application Freebox Connect.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox