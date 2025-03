Canal+ lance deux nouvelles options UHD-HDR et Dolby Atmos, disponibles pour certains abonnés Freebox

Après s’être vu retirés soudainement l’accès à la 4K UHD en février, les abonnés sans engagement de Canal+ peuvent à présent souscrire une option payante pour en profiter. Celle-ci inclut également 1 ou 2 utilisateurs simultanés supplémentaires et le Dolby Atmos. Deux formules sont ainsi proposées, à 5 ou 10€/mois.

D’inclus à payant. Avis aux abonnés Canal+ sans engagement qui en sont privés, il leur est désormais possible de profiter de la 4K UHD-HDR et du Dolby Atmos via la souscription d’une option payante dédiée. Depuis le mois de février et la refonte de ses offres, Canal+ réserve cette qualité vidéo et sonore à ses abonnés avec engagement de 24 mois.

“Cela fait partie des avantages dont les abonnés peuvent bénéficier s’ils s’engagent sur la durée . Cela est clairement indiqué lors de la prise d’abonnement. Et tous nos abonnés ont le choix”, nous avait fait savoir la filiale de Vivendi.

Ainsi, certains abonnés à des offres spécifiques et les nouveaux clients sans engagement disposent désormais d’une qualité HD et Dolby 5.1, “cela reste une bonne qualité d’image et cela correspond aux standards du marché pour un premier point de gamme”, a assuré le mois dernier Canal assumant ainsi ce retour en arrière marqué également par le passage forcé à 1 utilisateur simultané au lieu de deux.

Pour ceux qui sont concernés, comme par exemple les abonnés Freebox Ultra, Canal+ commercialise à présent deux options afin de leur faire profiter de la 4K UHD et du Dolby Atmos, celles-ci sont proposées “en fonction de la formule d’abonnement détenue”, précise le groupe audiovisuel. La première intègre 1 utilisateur simultané supplémentaire UHD-HDR Dolby Atmos à 5€/mois alors que la seconde porte à deux le nombre d’utilisateurs simultanés, cette fois à un tarif de 10€/mois. Dans le cas d’un abonnement Freebox Ultra avec Canal+ La Chaîne en Live incluse, seule l’option 2 semble pour l’heure proposé sur l’Espace Client Canal+ dans la rubrique “Ajouter des options”.

“Ces accès multi-écrans sont réservés aux programmes inclus dans la formule d’abonnement CANAL+ détenue (hors partenaires). Les options sont disponibles uniquement via myCANAL”, apprend-on.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox