4K UHD : Canal+ met les points sur les i pour de nombreux abonnés, et annonce une nouvelle option avec Dolby Atmos

Les abonnés existants aux offres sans engagement de Canal+ conservent la 4K UHD à quelques exceptions près, assure le groupe. Une option permettant de profiter de cette qualité d’image et du Dolby Atmos sera bientôt disponible pour ceux qui n’en profitent pas.

Quid de la 4K UHD pour les offres sans engagement de Canal+ ? Après avoir pris la décision de priver ses nouveaux abonnés sans engagement de cette qualité d’image lors de la dernière refonte de ses offres en janvier 2025, Canal+ semblait être passé à l’action la semaine dernière en visant à présent ses anciens clients. Dans ce contexte de modification de ses offres, la filiale de Vivendi révèle aujourd’hui en détail à Univers Freebox ses choix dans l’optique de faire le point. Premier enseignement, le groupe audiovisuel privé l’assure, “les abonnés existants aux offres sans engagement conservent la 4K UHD, à quelques exceptions près liées à certaines offres spécifiques”.

Mais à présent, la stratégie de Canal+ consiste à réserver la 4K UHD et le son en Dolby Atmos aux nouveaux abonnés avec engagement. “Cela fait partie des avantages dont les abonnés peuvent bénéficier s’ils s’engagent sur la durée (ils ont également le droit à un flux supplémentaire et une promotion de 6 mois). Cela est clairement indiqué lors de la prise d’abonnement. Et tous nos abonnés ont le choix”.

Les nouveaux abonnés sans engagement disposent donc quant à eux désormais d’une qualité HD et Dolby 5.1, “cela reste une bonne qualité d’image et cela correspond aux standards du marché pour un premier point de gamme”. La filiale de Vivendi assume ainsi ce retour en arrière en s’alignant sur le marché.

Prochainement, les abonnés sans engagement qui le souhaitent pourront souscrire à une option sur leur espace client leur permettant de profiter de la 4K UHD et du Dolby Atmos. Depuis janvier, le prix des nouvelles offres Canal+ sans engagement est par conséquent plus accessible mais leur contenu apparaît moins riche, en atteste le passage de 2 à 1 écran simultané.

