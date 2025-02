Free toujours au top du top commercialement en 2024 face à la concurrence ?

Iliad dévoilera le 25 mars prochain ses résultats financiers et commerciaux annuels et pour le 4e trimestre. Free devrait maintenir un rythme de croissance solide dans un marché très concurrentiel. L’opérateur conservera son leadership sur le mobile, rien n’est moins sûr du côté du fixe.

Le rendez-vous est pris. Le groupe français de télécommunications, Iliad, a dévoilé la date de publication de ses résultats financiers et commerciaux annuels. Il s’agira du 25 mars prochain. Une présentation investisseurs permettra aux analystes d’évaluer de plus près la performance du groupe et d’obtenir des indications sur les perspectives de fin d’année.

Au cours du 1er semestre 2024, la maison-mère de Free est devenue le 5e groupe télécoms européen et a maintenu son leadership de croissance au cours des neuf premiers mois de l’année, avec chiffre d’affaires en hausse de 9,7% 2 à 7,5 milliards d’euros. Pas moins de 1,7 million de nouveaux abonnés ont rejoint le groupe sur la période, dont 377 000 au 3ème trimestre. L’année 2024 devrait donc se solder pour lui par un succès marquant sur tous les plans.

Ses résultats seront aussi l’occasion de savoir si Free va remporter le mise sur les recrutements pour la 3e année consécutive. La victoire lui est promise sur le mobile, l’opérateur ayant déjà recruté 463 000 nouveaux abonnés sur les 9 premiers mois de l’année, c’est déjà plus qu’Orange sur toute l’année 2024 (+314 000 clients). Pour l’heure, Bouygues Telecom a lui recruté 256 000 nouveaux abonnés entre le 1er et le 3e trimestre alors que SFR en a perdu plus de 900 000.

Sur le fixe, Free d’est donné pour mission de conserver également son leadership détenu depuis 2 ans. Comme l’année dernière, il faudra attendre ses résultats et ceux de Bouygues Telecom, son grand rival actuel sur le segment, pour connaître le vainqueur tant les écarts sont serrés. Sur les 9 premiers mois de l’année, l’opérateur de Martin Bouygues a enregistré 152 000 ventes nettes grâce à une remontée fantastique lors du 3e trimestre contre 150 000 recrutements pour celui de Xavier Niel lequel a marqué le coup lors de l’exercice précédent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox