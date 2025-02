Méconnue, l’application mobile officielle Assistance Free se met à jour sur Android

Free corrige un problème de réception des notifications de suivi de tickets sur son application d’assistance sous Android.

Modernisée en juin 2021, l’application officielle “Free Assistance” a reçu le 22 février une rare mise à jour sur Android. Les développeurs annoncent avoir corrigé un “bug pouvant affecter la réception des notifications de suivi de tickets sous la dernière version d’Android (13)”.

Lancée en 2015, “Free Assistance” permet d’accéder facilement à l’assistance Freebox et Free Mobile via la consultation de nombreux articles et vidéos de l’opérateur sur l’assistance Freebox et Free Mobile, mais aussi d’être informé de ses dernières actualités. Les utilisateurs peuvent y suivre la mise à jour de leur ticket et être alertés des orages dans leur département. Une version iOS est également disponible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox