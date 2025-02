Orange a perdu 30 000 abonnés sur le fixe en 2024 mais sort la tête l’eau, l’élan commercial est de retour

Le groupe Orange dévoile ce 13 février ses résultats annuels. Dans l’Hexagone, l’opérateur a perdu 31 000 abonnés sur fixe mais enregistre des recrutements positifs pour le second trimestre consécutif. Sur le mobile, il a séduit 314 000 nouveaux clients sur l’année. Les performances commerciales s’améliorent globalement.

Orange France a clôturé l’année 2024 sur une note positive. Le chiffre d’affaires annuel de l’opérateur historique s’élève à 17,8 milliards d’euros, en hausse de 0,4 % par rapport à 2023. Cette progression est principalement tirée par les services de détail (B2C et B2B), qui ont augmenté de 1,4 %, compensant la baisse des services aux opérateurs (-3,9 %). Les ventes d’équipements et les autres revenus ont également contribué positivement, avec des croissances respectives de 0,6 % et 13,4 %.

L’EBITDAaL a quant à lui atteint 6,4 milliards d’euros, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à l’année précédente. Cette performance reflète une gestion rigoureuse des coûts et une amélioration de la rentabilité opérationnelle. “2024 marque le retour à la croissance de l’EBITDAaL en France. Notre excellente qualité de réseau et de service nous a permis de tenir notre position de leader”, s’est d’ailleurs félicitée Christel Heydemann, directrice générale du groupe.

“Au 4ème trimestre, Orange démontre à nouveau l’efficacité de sa stratégie commerciale avec de solides ventes nettes et confirme son leadership avec les meilleurs taux de résiliation et NPS du marché“, se félicite l’opérateur. Dans le détail, l’opérateur historique a gagné 118 000 abonnés mobile sur la période avec un taux de résiliation de 14,4%, soit un gain de 314 000 clients sur l’année 2024. Les voyants sont au vert sur ce segment.

Sur le Fixe, le FAI a séduit 10 000 nouveaux clients, il continue sur sa lancée après avoir stoppé une fuite d’abonnés persistante lors du trimestre précédent. Sur la fibre, l’excellente dynamique s’est poursuivie entre fin septembre et fin décembre (+292 000), Orange garde largement la tête sur ce segment. Au total, l’opérateur a malgré tout perdu 31 000 abonnés sur le fixe en 2024, la faute à un 1er trimestre inquiétant (-43 000) et ce après avoir perdu une centaine de milliers clients en 2023.

Point positif, les ventes nettes convergentes ont progressé lors du T4, avec un retour à la croissance (+1 000 abonnés). L’ARPU (Average Revenue Per User) convergent a atteint 78 euros, en hausse de près de 4 % sur un an, générant une croissance des services convergents de 3,3 %.

Fin décembre 2024, 40,3 millions de foyers étaient raccordables à la fibre Orange soit plus de 90% des foyers en France. Bémol, le chiffre d’affaires au quatrième trimestre diminue légèrement de -0,6% sur un an (-29 millions d’euros) principalement du fait des ventes d’équipements (-5,4% ).

Pour 2025, Orange France ambitionne une légère croissance de l’EBITDAaL, supérieure à celle de 2024. L’opérateur prévoit également de poursuivre ses investissements dans la fibre et la 5G, afin de renforcer sa position de leader sur le marché français.

Orange dans le monde

Au niveau mondial, le groupe Orange a réalisé un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024, en hausse de 1,2 % par rapport à 2023. L’EBITDAaL a progressé de 2,7 %, atteignant 12,1 milliards d’euros. Les performances ont été particulièrement solides en Afrique et au Moyen-Orient, avec une croissance de 11,1 % des revenus, tirée par la data mobile, le fixe haut débit, le B2B et Orange Money. « Cette année donne la pleine mesure de l’exécution de notre plan stratégique Lead the Future. La croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDAaL du groupe, en ligne avec les objectifs, s’appuient sur des réalisations opérationnelles remarquables, une forte dynamique commerciale dans l’ensemble des géographies et une discipline constante sur les coûts. La création de MASORANGE en Espagne, la connectivité réussie des Jeux Olympiques de Paris et le déploiement de Max-It en Afrique en sont des exemples concrets salués de tous”, a par ailleurs salué Christel Heydemann.

