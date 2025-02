C’est parti pour les chaînes beIN Sports en clair sur les Freebox

À compter d’aujourd’hui et pour une semaine, les abonnés Freebox peuvent accéder gratuitement aux 3 chaînes beIN Sports.

Comme prévu, les Freebox proposent dès maintenant et jusqu’au 20 février prochain un accès en clair aux trois premières chaînes beIN Sports. Elles sont disponibles sur les canaux 31, 32 et 33 de votre Freebox ou sur Oqee également. La diffusion en clair de ces chaînes a aussi été annoncée sur les box d’Orange et de SFR.

Cette semaine promotionnelle permettra notamment aux abonnés Free de voir le choc de la Ligue 1 opposant l’OM aux verts de Saint-Etienne ce samedi 15 février à 17h. Ils pourront aussi regarder, le même jour à 18h30, le duel entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich en Bundesliga. Les amateurs de Liga pourront aussi regarder le match opposant le FC Barecelone et Raoy Vallecano le 17 février à 21h, sans oublier la Ligue 2 BKT, Liga Portugal ou la Süper Lig turque. Mais d’autres sports sont à l’honneur : la Liqui Moly Starligue pour les fans de handball, le tournoi WTA 1000 à Doha et Dubaï pour suivre l’avancée du Grand Chelem et vous pourrez également suivre les exploits du Français Victor Wembanyama des San Antonio Spurs, convoqué pour son premier week-end en All-Star en NBA. Un événement qui sera à suivre du 14 au 16 février sur beIN Sports. D’autres évènements sont prévus, comme le championnat de handball féminin avec un match opposant Dijon et Metz prévu le 19 février à 21h.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox