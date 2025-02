Free Mobile baisse le prix de son option “Booster 20 Go” pour le forfait à 2€

L’option payante permettant aux abonnés à 2€ de Free Mobile de disposer de 20 Go de data passe à 4.99€/mois.

Après une hausse temporaire en fin de mois de janvier, le booster 20 Go de Free Mobile retrouve son prix de fin 2024. Il vient en effet de passer de 5.99€/mois à 4.99€/mois, sans que le contenu de l’offre soit baissé. Il permet ainsi encore de profiter de 20 Go supplémentaire en France métropolitaine au lieu de 50 Mo mais aussi de données en roaming (10 Go en UE et DOM), sans oublier les appels illimités.

Au total, le forfait coûtera donc 6.99€/mois pour 20 Go en 4G avec des frais d’activations toujours à 10€. Les abonnés Freebox peuvent quant profiter d’un forfait 2€ avec booster 20 Go à 4,99/mois grâce à leur avantage (forfait à 0€). Les abonnés actuels au booster 20 Go ne sont pas concernés par cette hausse de prix. S’agissant du forfait 2€ seul, l’ex-trublion n’augmentera jamais son prix, Xavier Niel en a fait la promesse l’année dernière.

On peut noter que Free baisse le prix par rapport à la plupart de ses concurrents: Bouygues Telecom reste avec 7.99€/mois pour 20 Go et Sosh propose encore un forfait 10 Go à 6.99€/mois. A noter cependant que Red by SFR met en avant un forfait 40 Go à 5.99€/mois. L’autre booster (3 Go) de Free Mobile reste quant à lui toujours disponible au prix de 0,99€/mois. Pour ceux qui veulent souscrire l’un d’entre eux ou passer d’un booster à l’autre, il suffit de se rendre dans la rubrique Mes options puis Option Booster sur l’espace abonné. L’option est sans engagement et prend effet immédiatement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox