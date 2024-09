Xavier Niel annonce que Free ne changera jamais le prix du forfait 2€

Le prix du forfait 2€ de Free Mobile devient valable à vie.

Ainsi que nous vous l’avions annoncé, c’est ce soir que Xavier Niel se produit sur la scène de l’Olympia pour un show-conférence disruptif durant lequel il présente son nouveau livre “Une sacrée envie de foutre le bordel”.

Durant ce spectacle, Xavier Niel va répondre à la question “Comment devenir milliardaire ?” et revient sur son parcours et celui de Free. Il a expliquer par exemple : « On aurait adoré inventer l’iPhone…. Mais qu’est ce qu’on aurait eu honte de le vendre aussi cher ». Mais surtout il a annoncé : « On ne changera jamais jamais le prix du forfait a 2€. ». Voilà qui est dit, le prix de ce forfait n’est donc pas bloqué pendant 5 ou 10 ans, mais à vie !

Merci à Joël Wirsztel, directeur de Satellifacts

