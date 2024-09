Free Mobile augmente déjà le prix de sa nouvelle offre Série Free

L’offre 5G Série Free 160 Go Go passe à 11,99€/mois pendant 1 an.

Seulement 24 heures après avoir enrichi son offre Série Free (5G et Oqee TV) occasionnant une augmentation de son prix d’1€, l’ex-trublion a décidé le 18 septembre d’appliquer une seconde hausse tarifaire à son forfait lequel est ainsi passé de 10,99€ à 11,99€/mois pendant 1 an, avant de basculer vers son offre 300 Go à 19,99€/mois.

Le contenu de l’offre ne change pas avec une enveloppe de &60 Go de données à consommer en France métropolitaine ainsi que 25 Go en roaming (UE et DOM). Dans le même temps, Free Mobile propose également une offre spéciale sur le site d’e-commerce Veepee incluant 110 Go en 5G à 7,99€/mois à vie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox