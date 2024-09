Grosse nouveauté : Free Mobile intègre Oqee TV et la 5G dans son forfait Série Free

Free Mobile lance une nouvelle offre Série Free un peu plus chère, mais elle comprend désormais la 5G et l’accès à Oqee.

Un nouveau forfait est disponible chez Free Mobile, l’opérateur a en effet revu son offre Série Free qui passe à 10.99€/mois au lieu de 9.99€. Comme d’habitude, l’offre dure un an avant de basculer sur le forfait à 19.99€/mois.

Si l’enveloppe de data en France reste la même, à savoir 160 Go, deux nouveautés sont au programme. En plus d’avoir revu à la hausse l’enveloppe data à l’étranger, qui atteint 25 Go, l’opérateur inclut dorénavant la 5G dans son offre. De plus, les abonnés à cette nouvelle offre Série Free auront également accès à l’application TV Oqee, donnant accès à 230 chaînes sur mobile, Apple TV, Smart TV, navigateur et bien d’autres supports.

Un changement assez rapide, la dernière modification du forfait remontant au 4 septembre dernier, alors que la concurrence est rude: on peut trouver un forfait à 9.99€/mois en 5G avec 200 Go chez Red by SFR, une offre 100 Go 5G à 8.99€/mois chez Bouygues Telecom et un forfait 100 Go 4G à 9.99€/mois chez Sosh.

