Iliad élu meilleur service client mobile et fixe en Italie

L’opérateur italien de la maison-mère de Free continue de renforcer la confiance et la satisfaction de ses abonnés grâce à la qualité de son service client.

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Iliad en Italie. Si l’opérateur aux 11 millions d’abonnés glanés en 6 ans, a conservé lors du deuxième trimestre sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés pour le 25ème trimestre consécutif, il le doit non seulement à la clarté et aux prix cassés de ses offres mais aussi à son SAV. Récemment, Iliad a annoncé se positionner pour la troisième année consécutive à la première place des entreprises de téléphonie mobile dans le classement des meilleurs services clients d’Italie 2024/25 élaboré par Economia del Corriere della Sera et Statista . Il l’emporte également dans la catégorie « Entreprises de téléphonie fixe et Internet »

Ce classement est le résultat d’une enquête indépendante menée par Statista auprès de plus de 4 600 entreprises et qui a impliqué plus de 15 000 consommateurs italiens à travers l’évaluation de divers aspects du service client tels que la disponibilité du service, l’orientation client, la compétence professionnelle, la qualité de la communication et la variété de solutions proposées.

