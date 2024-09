Orange annonce un accord historique avec d’autres opérateurs pour accélérer l’innovation dans les services numériques

De grands opérateurs mondiaux comme Orange, América Móvil, AT&T, Deutsche Telekom, T-Mobile, Verizon et Vodafone créent avec Ericsson une structure visant à exploiter la puissance de leurs réseaux à grande échelle, pour agréger et vendre des API réseaux afin d’innover davantage dans la création de nouveaux usages.

Ouvrir davantage la conception et le développement d’API réseaux, c’est l’un des grands enjeux actuels de l’innovation dans les services numériques. Orange qui développe ces interfaces de programmation d’application, le sait très bien en promouvant depuis de nombreuses années la conception et le développement d’API réseaux au sein de la communauté open source CAMARA.

Dans cette dynamique, un accord historique cette adoption vient d’être signé afin de stimuler les opportunités de monétisation dans le secteur. “Aujourd’hui, les grands noms du secteur des télécommunications América Móvil, AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefónica, Telstra, T-Mobile, Verizon et Vodafone ont annoncé avec Ericsson la création d’une nouvelle société pour agréger et vendre des Interfaces de programmation (API) réseau à l’échelle mondiale afin de stimuler l’innovation dans les services numériques”, a annoncé le 12 septembre l’opérateur historique français. Alors que les APIs réseau facilitent la mise à disposition, l’utilisation et le paiement des fonctionnalités réseau, une société va voir le jour en 2025 pour favoriser leur mise en œuvre via une accessibilité commune provenant de différents opérateurs au sein d’un écosystème élargi de plateformes de développement. L’objectif affiché est de regrouper les APIs réseau à une échelle mondiale afin de “faciliter le développement des applications tirant profit des fonctionnalités réseau et d’accélérer l’innovation par les développeurs dans la conception des nouveaux services.” Le constat est aujourd’hui frappant dans les réseaux mobiles modernes, les fonctionnalités avancées et intelligentes telles que l’authentification et la performance sur mesure sont peu accessibles aux développeurs. Il est également difficile pour eux d’intégrer les fonctionnalités proposées par des centaines d’opérateurs distincts, explique Orange.

Une nouvelle ère dans le développement des applications devrait donc s’ouvrir afin de de créer de nouveaux cas d’usage dans de nombreux secteurs tels que la sécurisation des transactions financières grâce à des APIs antifraude ou la possibilité de contrôler l’état des appareils pour l’ajustement dynamique de la qualité d’image dans le cadre des services de streaming. D’autres opérateurs de télécommunications sont invités à rejoindre cette nouvelle structure et cette opportunité commune de croissance. Three Sweden (Hi3G Access) est déjà en discussion. “La clôture de la transaction est attendue pour le premier semestre de 2025, selon les délais des approbations réglementaires et d’autres conditions habituelles. À l’issue de cette transaction, Ericsson détiendra 50 % du capital de la société et les opérateurs de télécommunications détiendront les 50 % restants”, précise un communiqué. Ouvrir la voie à une nouvelle vague de services numériques

Lors du MWC, Orange a présenté deux cas d’utilisation différents pour les API réseaux. Le premier montrait comment l’expérience utilisateur peut être considérablement améliorée dans les jeux mobiles en temps réel et les applications vidéo interactives à haute densité grâce aux fonctionnalités réseau avancées des opérateurs. Le second, développé en collaboration avec Deutsche Telekom et MATSUKO, a illustré comment les API de routage edge et les API réseaux peuvent améliorer la qualité des hologrammes affichés sur les lunettes Nreal pendant un appel.

Christel Heydemann, Diréctrice Génerale d’Orange a déclaré: « La création de cette société constitue une première étape stratégique de notre parcours d’innovation visant à exploiter la puissance de nos réseaux à grande échelle, offrant un accès sécurisé à de nouveaux services réseau à la demande et à des fonctionnalités réseau avancées. En offrant aux développeurs du monde entier un ensemble commun et simple d’APIs réseau, nous allons créer de la valeur pour les entreprises de toutes tailles. Cela change la donne pour les entreprises, en ouvrant la voie à une nouvelle vague de services numériques. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox