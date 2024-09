Regarder la TNT directement sur votre smartphone sans carte SIM, ni forfait, ça avance

D’ici 3 ans, il devrait être possible de regarder la TNT sur les smartphones grand public, sans aucun forfait ni connexion WiFi.

Depuis fin juillet et durant tout l’été, TDF permet à des utilisateurs de tester des smartphones équipés d’une puce Qualcomm de regarder en mobilité, les chaînes France 2, France 24 et Arte mais également d’écouter France Bleu et France Info sur leur smartphone grâce à la technologie 5G Broadcast, laquelle pourrait être disponible en standard d’ici trois ans dans les smartphones grand public.

Cela permettra de recevoir des programmes de télévision et de radio sans solliciter d’abonnement de téléphonie mobile, ni de connexion wifi. Les utilisateurs auront un accès à la télévision en mobilité de manière stable et sans décalage dans des zones à forte affluence où les réseaux mobiles classiques peuvent être saturés.

Les tests sont actuellement menés par TDF dans certaines zones (Île-de-France, Nantes et Bordeaux). Sur X, l’opérateur de diffusion majeur de la Télévision Numérique Terrestre a annoncé ce 16 septembre, la possibilité pour tous de venir tester cette technologie jusqu’à mercredi dans sa boutique éphémère située passage Pommeraye à Nantes.

Karim El Naggar, Directeur général audiovisuel et réseaux du groupe TDF a déclaré : “ Nous prévoyons de rendre la TNT accessible sur mobile d’ici trois ans, et ainsi répondre aux usages des plus jeunes en termes de consommation de contenus. Nous sommes ravis de collaborer avec différents éditeurs, dont France Télévisions, pour ce live test qui souligne notre engagement au maintien de la TNT et à la propagation de son offre de services à un public plus large.”

