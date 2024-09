Reef, l’ennemi juré de Free, lance un nouveau slogan et vous offre des T-Shirts

L’opérateur fictif de Free vous propose de remporter des T-Shirts estampillés de son nouveau slogan.

Reef c’est l’opérateur créé par Free pour écraser Free, à travers des campagnes de publicité décalées. il a repris du service depuis la rentrée et en profite pour changer de slogan qui est désormais “REEF is the REEFerence”.

Pour l’occasion, le compte X de Reef annonce lancer un concours qui vous permettra de remportant un T-Shirt avec ce nouveau slogan. Pour cela il suffit de RT le tweet ci-dessous et de suivre le compte @reef_telecom Le tirage au sort aura lieu le 19 septembre.

Vous l’attendiez…il est enfin de retour avec un tout nouveau slogan.

Tente de remporter le t-shirt le plus célèbre de France en participant à notre jeu-concours 👕 Pour participer : RT ce tweet + follow le compte @reef_telecom

Tirage au sort des 10 gagnants le 19/09. Bonne… pic.twitter.com/icEwyVPF9B — Reef ☎️ (@reef_telecom) September 16, 2024

