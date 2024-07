TDF teste en temps réel la diffusion de chaînes de la TNT gratuitement et sans décalage sur mobile

La technologie 5G Broadcast fait actuellement l’objet d’un test en France, ce qui permet une innovation de diffusion en direct de la TNT et de la radio sur mobile, gratuitement et sans abonnement nécessaire.

Les chaînes favorites sur son téléphone sans utiliser la data de votre forfait. C’est ce que teste actuellement TDF en France avec la 5G Broadcast. Pendant tout l’été, TDF permet à des utilisateurs de tester des smartphones équipés d’une puce Qualcomm spécialement configurée pour ce test. Dans les zones couvertes par l’expérimentation (Île-de-France, Nantes et Bordeaux), ils peuvent ainsi regarder sur ces téléphones, en mobilité, les chaînes France 2, France 24 et Arte mais également écouter France Bleu et France Info.

Cette initiative a pour but de sensibiliser l’écosystème audiovisuel aux atouts de la technologie, notamment dans le cadre d’une volonté de moderniser la TNT. La technologie 5G Broadcast permet de recevoir en direct, les chaînes de télévision et de radio gratuitement, sans avoir besoin de disposer d’un forfait de téléphonie mobile ni d’une connexion wifi et sans le décalage lié au streaming. La 5G Broadcast pourrait être disponible en standard d’ici trois ans dans les smartphones grand public et permettrait ainsi d’accéder aux chaînes dans les zones à fortes affluence où les réseaux mobiles peuvent être saturés.

