Xavier Niel : “Une sacrée envie de foutre le bordel”

Le nom du nouveau livre de Xavier Niel est désormais connu. Et il le représente parfaitement.

Xavier Niel continue de teser autour de son show-conférence le 18 septembre prochaine sur la mythique scène de L’Olympia à Paris afin de présenter son nouveau livre. Son nom est désormais connu, le fondateur de Free l’a dévoilé sur son compte X. Il s’agit de : “Une sacrée envie de foutre le bordel”, dont la sortie est prévue le 25 septembre prochain.

Ce one-man-show sera l’occasion pour Xavier Niel de sortir de sa zone de confort et de s’adresser directement au public, dans un format hybride entre la conférence et le divertissement. Il y abordera sans doute des sujets qui lui sont chers : la disruption , son parcours atypique et son goût pour la provocation. Le spectacle et le livre promettent de refléter son esprit rebelle et audacieux qui le caractérise et son approche non conventionnelle ainsi que sa volonté de bousculer les modèles établis. “Comment devenir milliardaire ? C’est la question que tout le monde se pose. Il n’y a que 53 personnes en France qui peuvent y répondre. Un seul va le faire sur la scène de l’Olympia” a présenté la salle sur la page dédiée au spectacle de Xavier Niel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox