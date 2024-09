L’application Canal+ va disparaître de certaines TV connectées de Samsung

Après la gamme 2015-2016, cela va être au tour des Smart TV Samsung de 2017 de ne plus permettre l’accès à l’application Canal+

Avis aux abonnés, l’application Canal+ ne sera plus disponible sur les téléviseurs Samsung de 2017 à partir du 31 janvier 2025, a révélé sur X le très informé @anael_tw. Cela tombe sous le sens car depuis le mois d’avril dernier, les conditions générales d’abonnement (CGA) de la filiale de Vivendi font mention d’une compatibilité pour les téléviseurs Samsung de “2018 jusqu’en 2023”. Autre enseignement, l’application n’est étonnamment plus disponible également pour les Smart TV Samsung de 2024, “même pour ceux qui l’avaient jusque là”, avait déjà noté ce compte il y a quelques mois, laissant penser qu’il y peut-être de l’eau dans le gaz entre le géant de l’audiovisuel français et le mastodonte sud-coréen.

Peu avant cela, en mars 2024, Canal+avait annoncé une autre indisponibilité pour “des raisons d’obsolescence technique”. L’application Canal+ avait alors disparu des téléviseurs Samsung pour les gammes 2015-2016.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox