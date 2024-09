Free annonce une diffusion spéciale 11 septembre sur Oqee Ciné pour ses abonnés

Découvrez sur Oqee Ciné un film pas comme les autres qui rend hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001 à travers les histoires intimes de cinq personnes ordinaire incarnées par des acteurs de renom.

“À l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre, OQEE Ciné propose une programmation spéciale avec la diffusion du film 11 septembre (9/11), une œuvre poignante qui revient sur les événements tragiques du 11 septembre 2001”, annonce aujourd’hui Free sur son portail web. Cette production met en lumière les expériences humaines lors de cette journée qui a bouleversé le monde entier.

Le synopsis : “Le film 11 septembre se déroule au cœur de la tragédie du 11 septembre 2001, lorsque deux avions ont percuté les tours du World Trade Center à New York. L’intrigue suit cinq personnes coincées dans un ascenseur de la tour Nord après l’impact du premier avion. Alors que le chaos règne à l’extérieur, ces cinq individus, qui n’ont rien en commun, doivent apprendre à s’entraider pour survivre. Au fur et à mesure que les heures passent, ils forment des liens inattendus et se confrontent à leurs peurs les plus profondes. Le film est inspiré de faits réels et propose une réflexion sur la fragilité de la vie, l’importance de l’unité en temps de crise, et la capacité humaine à faire face à l’adversité.”

Ce long métrage poignant réunit un casting XXL comme Charlie Sheen dans le rôle d’ un homme d’affaires pris au piège dans l’ascenseur, Whoopi Goldberg incarnant une opératrice d’ascenseur, qui tente de guider les personnes piégées. Ou encore Luis Guzmán qui interprète un travailleur ordinaire pris au milieu de l’horreur qui grâce à son humour et l’humanité aiden à apaiser les tensions. Sans oublier Wood Harris en agent de sécurité très volontaire et Olga qui joue une jeune femme terrifiée qui trouve la force de soutenir les autres.

La plateforme AVOD d Free compte aujourd’hui plus de 600 films et séries. Disponible sur de nombreux supports comme les Freebox, TV connectées, Apple TV, mobiles et le web, ce service est inclus pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G.

