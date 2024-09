Free continue d’améliorer ses anciennes offres et intègre Universal+ à la Freebox Delta

Free annonce officiellement ce 11 septembre que ses abonnés Freebox Delta bénéficient désormais des quatre chaînes d’Universal+ sans surcoût et de manière automatique.

Comme nous vous le révélions hier, l’opérateur de Xavier Niel révèle ce matin sur son site web offrir l’accès à Universal+ à tous ses abonnés Freebox Delta, quel que soit le player concerné (Devialet, Player Free 4K ou Apple TV 4K). Pour rappel, ce service propose l’accès à 13ÈME RUE (canal 71), SYFY (72), E! (73) et DreamWorks (148). Ils pourront ainsi regarder une variété de contenus allant des séries policières et thrillers, à la science-fiction, en passant par des séries réalité et des séries animées.

L’activation est progressive et se fera tout au long de la journée, il pourra être nécessaire de redémarrer votre player TV pour accéder à ces contenus gratuits. Les abonnés Freebox Delta ayant déjà souscrit à l’option Universal+ à 5.99€/mois ne seront plus facturés de leur option à compter du 1er octobre.

Un cadeau bienvenu pour l’offre Freebox Delta qui n’est plus commercialisée directement par l’opérateur de Xavier Niel et seulement disponible en migration. Free l’avait déjà intégré sans surcoût pour les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal, mais aussi évidemment dans son offre Freebox Ultra.

