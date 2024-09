Grosse nouveauté : Free va annoncer demain l’intégration gratuite d’Universal+ et de toutes ses chaînes sur la Freebox Delta

La rentrée commence bien pour les abonnés Freebox Delta puisque le pack Universal+ est désormais inclus dans leur offre.

Pour la rentrée Free fait un cadeau à tous ses abonnés Freebox Delta : le service de divertissement Universal+ sera intégré dès demain leur offre Freebox. C’est automatique, sans surcoût, et toujours sans engagement.

Avec Universal+, les abonnés Freebox Delta vont donc avoir accès sans surcoût à 4 chaines TV d’Universal+ à savoir 13ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks :

• 13ÈME RUE (chaine 71) : la chaine du thriller et des grandes séries policières. A ne pas manquer : les nouvelles saisons exclusives des séries US Chicago Fire et New York Crime Organisé, les productions originales françaises Follow, Trauma et bien d’autres encore.

• SYFY (chaine 72) : la seule chaine 100% science-fiction pour tous les passionnés du genre. A ne pas manquer : Resident Alien, Le Ministère du Temps, Extant ou encore l’intégrale des séries Merlin et Sanctuary.

• E! (chaine 73) : la chaine 100% pop-culture avec les meilleures séries réalités US ! A ne pas manquer : Chirurgie à tout prix, l’intégrale de L’Incroyable Famille Kardashian, les franchises Below Deck ou encore Travis Kelce, cœur à prendre.

• DreamWorks (chaine 148) : les célèbres studios DreamWorks ont leur chaine de TV ! Les abonnés pourront profiter de programmes pour toute la famille, avec les aventures captivantes de leurs personnages préférés dans des séries exceptionnelles telles que Roi Julian ! L’élu des Lémurs, Casper l’école de la peur, George de la Jungle et Oui-Oui au pays des jouets.

Ces programmes Universal+ accessibles en direct et en replay viennent compléter l’offre TV et la richesse des contenus déjà disponibles avec l’offre Freebox Delta.

Comment profiter de Universal+ avec son offre Freebox Delta ?

Les abonnés Freebox Delta profitent automatiquement et à partir de demain du service de divertissement Universal+, quel que soit leur Player TV (Player Free Devialet, Player Free 4K et Apple TV 4K). Pour mettre à jour instantanément les droits TV, les abonnés peuvent redémarrer électriquement leur Player TV Freebox.

A noter que les abonnés Freebox Delta, qui bénéficient déjà de l’option Universal+ à 5,99€/mois, ne seront plus facturés de leur option à compter du 1er octobre 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox