Alors que Free vient de lancer la 5G SA, Orange annonce une nouvelle offre nommée “5G+ home”

Orange lancer une offre “5G+ Home” le 10 octobre.

Orange semble avoir été pris de court par l’annonce de Free de ce matin qui a lancé la 5G SA (Standalone Access) et se fend ce soir d’un communiqué pour annoncer une nouvelle offre qui sera lancée le 10 octobre prochain. Toutefois, il ne généralise pas encore la 5G SA, qu’il nomme 5G+, même s’il l’avait déjà testée auprès des éditeurs lors des JO. Il annonce en effet une nouvelle offre “5G+ home” qui utilisera cette nouvelle technologie pour rendre l’expérience internet à la maison plus fluide et plus performante que ce soit pour partager, en simultané, la connexion avec toute la famille, regarder la TV ou jouer en ligne.

Comme pour Free, la 5G SA d’Orange utilisera la fréquence 3.5GHz de l’opérateur, qui compte 10.401 sites opérationnels, soit le plus grand nombre parmi les 4 opérateurs. Et il promet également une nette amélioration du service grâce à la 5G SA, c’est à dire :

Des débits importants et stables dans le sens remontant, indispensables au transport des images en haute définition,

Des temps de latences garantis ultra faibles pour un envoi quasi en temps réel de ces images,

Et les bénéfices d’une sécurisation supérieure intrinsèque à la technologie

Orange indique également que ses clients Entreprise, peuvent dès à présent commencer à tester la 5G+ et bénéficier d’un service mobile différencié premium : avec un meilleur accès au réseau, des débits préservés, la priorisation de leur flux mobile. C’est fort de cette expérience avec les entreprises qu’Orange prépare d’autres d’offres à venir, sur le marché grand-public comme B2B, en 2025.

L’opérateur historique rappelle enfin dans son communiqué qu’il couvre désormais 70% de la population métropolitaine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox