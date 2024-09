Ligue 1 : Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom bloquent 160 sites illégaux

L’Arcom enchaîne les opérations coup de poing contre les sites diffusant illégalement la Ligue 1 et a fait fermer une nouvelle sélection d’adresses par les opérateurs.

Le piratage et le streaming illégal reste un véritable problème pour l’Arcom et la Ligue 1, alors que le nouveau diffuseur de la compétition cherche à se faire une place sur le marché français. Après une première opération en début de mois, contre un peu plus de 100 sites, c’est une nouvelle opération qui s’est déroulée ce weekend avec le concours des opérateurs.

Cette fois, 160 sites illégaux étaient ciblés selon les informations de l‘Informé. Ils sont donc depuis inaccessibles tant que vous utilisez les DNS de votre opérateur. Mais d’autres moyens existent et donnent du fil à retordre aux ayant-droits, notamment les boucles Telegram, surtout que le service n’est pas exactement le plus coopératif. DAZN et la LFP ont cependant investi dans des moyens pour lutter contre la diffusion illégale du championnat.

