Streaming et IPTV : plus de 100 sites pirates diffusant la Ligue 1 bloqués en un weekend

Coup de filet pour l’Arcom ce weekend qui a fait bloquer 104 sites de streaming et d’IPTV diffusant illégalement le championnat français de football.

Avec le changement de diffuseur, la LFP, DAZN et l’Arcom sont très vigilants quant au piratage et au streaming illégal concernant la Ligue 1. Ainsi, dès ce vendredi, à quelques minutes du coup d’envoi de la troisième journée du championnat, le régulateur a fait bloquer 101 sites qui diffusaient illégalement les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, puis 3 supplémentaires dimanche.

« Nous remarquons que le piratage via les réseaux sociaux commence à diminuer, mais il se renforce dans le même temps sur l’IPTV. Nous restons très vigilants », indique une source interne à l’Arcom. Ce sont une demi-douzaine d’agents qui ont été mis sur le dossier pour mettre en application les saisines ainsi qu’un outil automatisé.

Source : Capital

