Streaming illégal : DAZN déjà confronté au problème du piratage pour la Ligue 1

Lors de la première journée du championnat, des dizaines de milliers de fans ont choisi des solutions détournées pour regarder les matches de la Ligue 1.

Les diffuseurs de compétitions sportives doivent faire face au streaming illégal et au piratage et dans le cas de DAZN qui vient tout juste d’acquérir les droits de la Ligue 1, le phénomène est difficile à endiguer. Alors que la première journée du championnat s’est déroulée récemment, de nombreux de fans se sont tournés vers trois solutions alternatives pour visionner les matches : les boucles Telegram, l’IPTV ou l’utilisation de VPN.

Au total, ce sont 1 million de spectateurs qui auraient contourné les abonnements de DAZN et la lutte contre ces pratiques est complexe. L’utilisation du service Telegram est notamment difficile à contrer, malgré le fait que des solutions soient testées : «on a un groupe de discussion avec Telegram. On notifie les canaux illicites qu’on a repérés à la plate-forme. Ensuite, ce sont les modérateurs de Telegram qui doivent fermer les canaux de streaming » explique ainsi une entreprise en cybersécurité impliquée dans le monde du sport. Cependant, le pirate est averti par trois fois avant la fermeture du flux, ce qui lui laisse le temps de créer un nouveau lien de streaming. D’autant que de l’aveu de Hervé Lemaire, patron de LeakID, PME spécialisée dans la protection des ayants droits, ” Telegram n’est pas du tout coopératif. On est obligés de passer par ce canal de discussion. On n’a aucun contact direct avec les modérateurs ou même un employé de Telegram“.

Différents prestataires ont été engagés par DAZN et la Ligue indique pour sa part avoir «renforcé les moyens humains impliqués dans la lutte contre le piratage via les IPTV sont très difficiles à bloquer ». En résumé, le problème est qu’il est difficile de fermer les serveurs situés dans d’autres pays, seule solution viable pour mettre durablement fin à la diffusion. Pour l’heure, les services sont simplement bloqués. Enfin, une dernière solution est utilisée : Youtube, avec un VPN qui permet d’accéder à la diffusion légale de Cazé TV, chaîne brésilienne qui a acquis les droits du championnat et diffuse sur la plateforme de Google.

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox