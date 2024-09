Free Mobile frappe fort en lançant en 1er la 5G SA pour ses abonnés avec plus de débit et une meilleure latence

Free Mobile ouvre son nouveau cœur de réseau 5G avec le déploiement à l’échelle nationale de sa 5G autonome sur la fréquence 3,5 GHz.

Après avoir déployé le 1er réseau 5G de France en nombre de sites, Free annonce aujourd’hui être le 1er opérateur à proposer la 5G 3,5 GHz SA sur son réseau public à l’échelle nationale. “En rendant accessible au plus grand nombre dès aujourd’hui cette technologie radio de pointe, qui nécessite des investissements et un effort industriel conséquents, Free démontre une nouvelle fois sa capacité d’innovation et conforte son statut de leader technologique”, se félicite l’opérateur qui permet donc désormais à ses abonnés 5G de profiter sans surcoût d’un coeur de réseau 5G et non 4G comme ce fut le cas jusqu’à aujourd’hui. Pour en profiter, ils doivent être équipés d’un téléphone compatible et activer l’option dans leur Espace Abonné.

Sa 5G SA (Standalone Access) est déployée sur les fréquences 3,5 GHz de son réseau public, elle utilise “des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G – tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access) exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance”, précise un communiqué. Free Mobile dispose actuellement de plus de 20 000 sites 5G en service, dont 6 950 sites 3,5 GHz. Accessible dans près de 10 500 communes, sa 5G couvre déjà près de 95% de la population française.

Le meilleur de la 5G

Phase ultime de l’évolution du réseau 5G, la 5G SA permettra de bénéficier de débits plus rapides, de latences réduites et d’une fiabilité renforcée. Son déploiement à large échelle va permettre d’exploiter pleinement les potentialités de la technologie 5G via l’adoption massive de nouveaux services et applications 5G dans de nombreux domaines, de l’industrie à la ville intelligente, en passant par la santé, l’éducation ou le divertissement.

“La 5G SA permettra également aux entreprises de toutes tailles comme à l’ensemble du secteur public de mettre à disposition de leurs collaborateurs, clients et usagers, un ensemble de services nécessitant des performances accrues. Sa latence optimisée, ses débits plus élevés et les possibilités d’exploitation de nouveaux cas d’usage du réseau vont permettre aux entreprises de créer de nouveaux services – ce qui représente pour Free Pro, notre entité dédiée au marché Entreprises, de nouvelles opportunités de croissance”, détaille l’opérateur.

Fidèle à son ADN de pionnier technologique, Free mobilise depuis de nombreux mois ses équipes réseau sur ce projet ambitieux, qui a nécessité la construction d’un nouveau cœur de réseau et le déploiement accéléré d’un réseau 5G 3,5 GHz. Free propose d’ores et déjà une gamme de terminaux compatibles 5G SA, notamment une gamme de terminaux Samsung qui ont été testés par les équipes Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox