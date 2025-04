Sosh lance une nouvelle offre fibre qui cache de nouveaux frais

La marque low-cost de l’opérateur a mis en place des frais d’activation pour ses offres Boîte Sosh, mais fait passer cela discrètement en lançant une promotion sur son offre fibre.

La boîte Sosh Fibre bénéficie d’une nouvelle promotion, mais s’y abonner coûtera plus cher sur le coup. L’opérateur historique propose désormais sa box fibre à 19.99€/mois pendant un an puis 25.99€/mois. Une offre plus alléchante, pour une box à 1 Gbit/s en download et 800 Mbit/s, avec la téléphonie mais sans TV.

Cependant, il faut depuis hier compter sur une nouveauté dont les nouveaux clients d’Orange et Sosh se seraient bien passé. En effet, s’abonner chez Sosh comprend dorénavant les traditionnels frais de mise en service, chers à tous les opérateurs. Chez Sosh, ils s’élèvent à 39€, contre 49€ chez Orange.

