Migrer vers la Freebox Pop S en vaut-il la peine pour les abonnés de Free ?

Les abonnés actuels de Free voulant passer à la nouvelle Freebox Pop S n’auront pas droit au tarif attractif de 24.99€/mois. Migrer vers cette offre est-il donc bien judicieux ?



Comme nous vous le révélions ce matin, les migrations vers la toute nouvelle Freebox Pop S ont commencé à être ouvertes auprès de certains abonnés. Pour l’heure, nous avons pu observer notamment une migration possible depuis des abonnements mini 4K ou Révolution Light. Cependant, la Freebox Pop S est proposée en migration pour 29.99€/mois, au lieu de 24.99€/mois pour les nouveaux abonnés, avec des frais de migration de 49€. Cela vaut-il alors le coup de migrer ?

Migrer vers la Freebox Pop S, est-ce une bonne affaire ?

On peut noter que l’offre propose un matériel plus récent et plus moderne, avec un WiFi 7 bi-band intégré et des débits fibre de 5 Gbit/s en partagé et 900 Mbit/s en download, mais sans TV. Pour les abonnés Freebox Révolution Light et mini 4K qui souhaiteraient une offre sans télévision, le gain en débit et en performances est donc indéniable puisque les abonnés disposent des débits de 1 Gbit/s et 900 Mbit/s en upload. D’autant que l’avantage Free Family (mobile + box) est le même pour les trois formules (jusqu’à 4 forfaits illimités 5G à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois). Les deux offres proposent cependant la télévision, mais si vous souhaitez conserver ce service, la Freebox Pop S ne vous intéresse sans doute pas.

Dans le cas de la Freebox Révolution Light, c’est donc un choix qui va se baser sur vos besoins : soit vous souhaitez conserver une offre triple-play malgré un matériel plus ancien et des débits moindres bien que suffisants pour la plupart des usages, ou passer au modèle plus récent et plus performant en double-play pour le même prix, à savoir 29.99€/mois, tout en vous acquittant des frais de 49€. Pas d’économie à prévoir dans ce cas-là, voire une dépense supplémentaire pour améliorer le matériel, donc.

Pour la Freebox mini 4K, si vous êtes encore au tarif historique de 29.99€/mois, le constat est le même que pour l’offre Freebox Révolution Light. Cependant, si vous avez souscrit après 2018, votre abonnement revient aujourd’hui à 34.99€/mois (sans option). Passer à la Freebox Pop S vous fait donc économiser 5€/mois, soit 60€ chaque année. Les frais de migration seront amortis en 10 mois, puis l’offre sera rentable, surtout si vous restez fidèle à l’opérateur sur le long terme.

Et passer à la Freebox Pop ?

Pourquoi ne pas préférer la Freebox Pop alors ? Il faut savoir que migrer vers la Freebox Pop occasionne les mêmes frais, à savoir 49€ et que vous passerez en toute logique au tarif final de l’offre : 39.99€/mois. Soit 10€ de plus par mois pour les abonnés Freebox Révolution Light et mini 4K au tarif historique et 5€ de plus pour les abonnés Freebox mini 4K après 2018, mais en conservant la télévision. Là encore, tout repose sur le choix de l’offre, mais si la Pop S peut représenter des économies ou au moins une dépense mensuelle identique, la Freebox Pop classique signifiera forcément voir votre facture augmenter, tout en conservant une offre triple-play. Cependant, on peut noter que vous aurez droit à un forfait illimité à 9.99€/mois sans limite de durée (puis jusqu’à 3 forfaits à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois) , contrairement à ce qui est proposé sur la Freebox Pop S.

Dans le cas où vous avez un forfait Free Mobile illimité rattaché à l’offre, vous paierez donc 49.98€/mois avec une offre Freebox Pop et 39.98€ la première année puis 45.98€/mois avec la Freebox Pop S, avec 10€ pour la carte SIM à la commande dans les deux cas. La différence de prix entre les deux offres est donc de 10€/mois la première année (120€) puis 5€/mois (60€ l’année) les suivantes.

Verdict :

Dans le cas où votre abonnement Freebox est à 29.99€/mois (Révolution Light ou mini 4K au tarif historique), la migration vers la Freebox Pop S n’offre donc pas d’avantage financier, surtout avec les frais appliqués. Cependant, la modernisation de votre équipement apporterait de meilleures performances, surtout si vous n’utilisez plus le service de télévision. Dans le cas de la Freebox mini 4K à 34.99€/mois, les économies sont claires.

La migration vers la Freebox Pop classique reste cependant la plus onéreuse au long terme, mais conviendra sûrement davantage à ceux qui veulent rester sur une offre triple-play. Mais l’avantage mobile peut permettre de réduire l’écart de prix entre les deux offres au bout de la seconde année, qui passe ainsi de 10€/mois à 5€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox