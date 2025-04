Abonnés Freebox et Prime : de nombreux jeux PC à récupérer gratuitement, il y en a pour tous les goûts

Tuez les ennemis avec rapidité et précision dans un spectacle de sang et d’explosions effréné avec God’s Trigger. Jouez en solo ou à plusieurs, prenez des décisions en une fraction de seconde, esquivez les balles et utilisez vos armes et vos capacités pour infliger de la violence de la manière la plus graphique possible. Lorsqu’un ange et un démon font équipe pour se frayer un chemin vers le paradis et arrêter l’apocalypse, des balles voleront et du sang sera versé. Jouez en solo ou avec un ami et faites irruption dans une pièce en quelques secondes, tuant des ennemis à l’aide d’un tas d’armes, de capacités spéciales et d’options de mêlée dans un spectacle de sang et d’explosions.