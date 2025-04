Orange offre enfin l’accès à sa TV sur les téléviseurs connectés à tous ses abonnés Livebox

L’opérateur historique a annoncé une nouveauté pour ses abonnés Livebox avec TV d’Orange : l’accès gratuit à son application n’est plus réservé aux abonnés les plus premium.

En plus d’intégrer désormais le start-over pour tous ses abonnés, l’opérateur historique indique offrir désormais l’accès à son application TV d’Orange sur TV connectée, navigateur et web à tout ses abonnés Livebox disposant d’un service TV inclus dans leur offre.

Un changement appréciable, puisque l’application sur Android TV et Apple TV lancée en juillet 2024 était uniquement incluse pour les abonnés Up et Max et activable sur demande depuis l’espace client, ou pour les clients Série spéciale Livebox + Smart TV Samsung, avec une option déjà activée. Pour les autres abonnés Livebox, il fallait cependant payer 5€ supplémentaires par mois pour en bénéficier.

Une réelle avancée qui suit notamment ce qu’a mis en place Free, incluant l’accès à Oqee pour tous ses abonnés Freebox sur de nombreux supports et même aux abonnés Free Mobile Série Free, à 19.99€/mois ou encore à la plupart des abonnés Veepee.

